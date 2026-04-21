Додик: Република Српска фактор договора; Одржан успјешан и опсежан састанак

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да су СНСД и ХДЗ БиХ данас одржали један опсежан и прецизан разговор на коме се расправљало о важним темам за обе стране, те је нагласио да Република Српска не ради на заустављању и опструкцији већ је она фактор договора са јасним ставом.
„Имали смо опсежне и прецизне разговоре о темама, које су од интереса за обе политичке партије. Актуелан тренутак у коме смо анализирали стање у БиХ као и оно што је неопходно да урадимо и учинимо те имамо асполутну сагласност да са буџетом БиХ кренемо тако што ћемо одржати убрзану сједницу фискалног вијећа којим ћемо утврдити оквир и тај оквир ће бити подржан од стране Савјета министара и предложен даље у процедуру“, поручио је Додик
Како је он нагласио, сарадња СНСД-а и ХДЗ-а није заснована на био каквој опструкцији и покушајима заустављања трећег народа у БиХ већ се заснива на развоју чак и оних пројеката на нивоу Федерације БиХ.
„Разговарали смо и о важним кадровским питањима као и питањима имовине,а које се убрзавају од стране неких фактора међународне заједнице. Ми смо пренијели јасан став, а то је да термин државне имовине не постоји као термин нити ће постојати у суштини и да је то наметнута тема од стране одређених фактора у међународној заједници“, казао је Додик.
Лидер СНСД-а се осврнуо и на сарадњу ове двију политичке партије у периоду од тринаест година гдје како он наводи влада перфектан договор о војној имовини, а који је међународна заједница успјела „развалити“ те их увести у дугогодишње чекање, које и дан данас траје и као такво потпуно непотребно.
„Република Српска је фактор договора и она ту има јасан став. Државна имовина БиХ по Уставу не постоји, Закон о сукцесији не може бити ни уставни ни било какав основ да се то питање рјешава, како су они наумили. Уосталом, може бити дио договора у коме не избјегавамо да учествујемо“, казао је лидер СНСД-а.
Додао је и да Република Српска не планира да ради на заустављању реализације пројеката па ни оних на нивоу Федерације БиХ. Како наводи, Српска неће опструисати пројекте као што је то урадила ФБиХ са пројектом Бук Бијела, Аеродром Требиње и Јужна интерконекција, а за који је Влада Републике Српске на телефонској сједници дала сагласност за овај пројекат те ће бити разматран и упућен даље у процедуру.
„Савјет министара је дао сагласност за Источну интерконекцију, али је то заустављено у Предсједништву и ми сада смо сагласни да Савјет министара да сагласност за Јужну интерконекцију на бази приједлога који је дат и да у оквиру Предјседништва се обаве разговори о обе интерконекције“, рекао је Додик.
Додик је нагласио да се и на састанку разговарало и о заједничкој сарадњи као томе да се она наставља и до и након предстојећих избора.
„Бићемо партнери до избора и бићемо партнери након избора и ми очекујемо побједу као СНСД. Постоје реална очекивања да то буде тако исто с друге стране ХДЗ на мјестима на којима се они буду бирали. Ми смо показали да ово није против трећег народа, јесте против неких политичких партија као што то имамо са нашом опозицијом као што господин Човић има проблема са опозциијом код њих“, казао је Додик уз наглашавање да очекује побједу на изборима.
Како је навео и за функцију предсједника Републике Српске, члана Предсједништва на нивоу БиХ те 40 одсто подршке грађана.
„Са коалционим партнерима ћемо имати заједничке кандидате и очекујемо подршку. Очекујемо да дођемо до двотрећинске већине на нивоу Парламента Српске те да можемо бирати делегацију јер је наш циљ за Дом народа да имамо тамо наша четирти делегата што је циљ не само наш већ и нашег народа и на самом нивоу Републике Српске“, рекао је Додик и изразио очекивање да ће и ХДЗ остваирити завидне резултате на предстојећим изборима.
Лидер СНСД-а је нагласио да и поред сарадње и усаглашавања постоје и оне теме у којима СНСД и ХДЗ нису сагласни, а ради се о питањима чланства НАТО-у као и Европској унији.
„Разлике се односе на чланство у НАТО-у. Ми имамо неутрални став о томе, ХДЗ сматра да требамо да будемо чланице НАТО-а, што је разумљиво и ми разумијемо њихову позицију. Што се тиче европског пута ми у принципу нисмо против европског пута, али јесмо против неких њихових политика и ми сматрамо да треба зауставити централизацију БиХ и њену унитаризацију на европским пројектима, јер они нама упућују захтјеве који су у ствари даља унитаризација БиХ стављена у руке муслиманима у БиХ “, рекао је Додик.
Предсједник СНСД-а је казао да је данашњи састанак био врло успјешан те да се разговарало и о помоћи католичкој цркви, као и другим пројектима од важности.
