Влада улаже 4 милиона КМ у проширење продуженог боравка: Рјешење за 800 ученика у Бањалуци

Бањалучки малишани, тачније, њих 800, ускоро ће добити прилику да вријеме након наставе проводи у продуженом боравку, након што је Влада Републике Српске обезбиједила 4 милиона КМ за проширење просторних капацитета.
Ријеч је о четири основне школе „Бранко Радичевић“, „Ђура Јакшић“, „Алекса Шантић“ и „Бранко Ћопић“.
„Програмско опредјељење Владе Републике Српске, а наравно и Министарства просвјете и културе је да се проширују капацитети, не само када је у питању продужени боравак, него то је инвестициони циклус и када је у питању адаптација, санација и надоградња свих школа у Републици Српској. Када додамо податак и да ће ове године бити финансирани и уџбеници за свих 9 разреда основних школа. Када томе додамо и положај повећања материјалног стања просвјетних радника кроз два повећања плата, говоримо о огромним издвајањима када је у питању образовни систем“, поручио је министар просвјете и културе Републике Српске, Боривоје Обрадовић.
Када се говори о принципу продуженог боравка, појашњава Голубовић, он је замишљен на начин да ће ученици имати прилику да након наставе развијају своју креативност кроз надзор просвјетних радника гдје ће се на тај начин оснажити васпитно-образовни систем.
„То је једна подршка савременој породици као и самим локалним самоуправама, односно општинама и градовима. Када су у питању продужени боравци, ми имамо 187 школа у Републици Српској. Систем продуженог боравка организован је у 150 школа гдје имамо 662 водитеља продуженог боравка, који су задужени да тај дио процеса. Негдје 13.600 ученика у Републици Српској је обухваћено системом продуженог боравка и то је неких 50 одсто од укупног броја ученика прве тријаде. Према подацима школа који су достављени овдје у Бањалуци, недостаје неких 800 мјеста и Влада, односно министарство је препознало значај такве врсте улагања, како би се на један институционалан начин ријешило питање проширења капацитета продуженог боравка овдје у Бањалуци“, рекао је Голубовић.
Голубовић је истакао да овај случај имају само у Бањалуци, док у другим дијеловима Републике Српске, немају тај проблем јер је поменути адекватно ријешен.
„Осим ове четири школе у Бањалуци, које смо навели, ми смо прије неких 6 мјесеци дали сагласност још једној школи у Бањалуци, петој по реду „Георги Стојков Раковски“, која је сада у фази прибављања локацијских услова, урбанистичких, техничких услова, прибављања пројектне документације, а када се добије грађевинска дозвола, онда се расписује јавни позив јер ми прије свега морамо да водимо рачуна о безбједности наших ученика, наше дјеце и тај процес мало спорије иде и таква је законска регулатива и ми не смијемо да од тога милиметар иступимо“, рекао је Голубовић.
Осим проширивања капацитета продуженог боравка у Републици Српској, ресорно министарство и Влада Српске дају простор, односно сагласност свим школама за санацију, реконструкцију, адаптацију, надоградњу, рјешавање гријања у оним школама гдје је систем дотрајао, а ради се око 10 милиона КМ улагања.
„У складу с стратегијом 2022-2030. година, опредјељење Владе и Министарства просвјете и културе је јачање и оснаживање комплетног образовног система, а када говоримо о образовном сектору, то је један од стубова друштва и ми настојимо да свим актерима образовног система разговарамо и желимо да на један институционални начин, како бисмо се суочили са још већим побољшањем. Задовољан сам учињеним, али увијек може боље. Пошто су дани матураната, ја користим прилику да честитам свим матурантима јер они се налазе на једној животној лијепој, али и важној раскрсници. Неки ће на тој раскрсници кренути даљим путем образовања, према факултетима, а што посебно само по себи има посебне чари, а неки ће практично сутра закорачити у свијет рада. Било како било, нека им је са срећом и нека буду на понос својим родитељима, општинама и градовима из којих долазе, а и самој Републици Српској“, поручио је Голубовић.
