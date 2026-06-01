Додик: Наставља се сарадња са Русијом, у септембру поново састанак са Путином

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да Република Српска наставља сарадњу са Русијом и да ће се у септембру поново састати са руским предсједником Владимиром Путином, а нагласио је и да се у разговорима са Американцима фаворизује економија.
Додик је навео да Српска дијели исте вриједности са Русијом, суверенизам, право народа да сам одлучује, залаже се за међународно право.
"Имамо доста развијене односе на плану економије, политике. Око 25. септембра поново ћу имати састанак са предсједником Путином. Настављамо даље да сарађујемо", рекао је Додик.
Напоменуо је и да је Русија примарно православна заједница, те од њих у разговорима никада нема захтјева да нешто морате урадити, нити ће позвати ако имате различити став на међународном плану.
"Никада нису рекли:`Ми подржавамо Иран, зашто ви то не чините", рекао је Додик на трибини "Геостратешки правац Српске".
Када је ријеч о ЕУ, Додик је навео да се ту ради о послушности коју очекују и да, ако не иде понизно за њима, одмах посежу за причом о смањивању средстава.
За администрацију предсједника САД Доналда Трампа је рекао да су то људи који имају своје вриједности, али је истакао да тамо није угушена дубока држава, да још тамо постоје типови који праве атмосферу.
Додик је навео да Република Српска има рационалан приступ у комуникацији у којој се фаворизује економију јер има са чим да сарађује.
Указао је и да Српска остаје стратешки везана за Србију, да је подржава да се економски развија и ојача, као и да подржава напоре Израела.
Додик је додао и да му је жао што је Виктор Орбан изгубио изборе у Мађарској, али да остаје пријатељ и вјерује да ће брзо доћи у Бањалуку, преноси РТРС.
