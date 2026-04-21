Дарко Младић за АТВ: Генерала ће сутра прегледати српски љекари, у Хаг стиже и Раткова супруга

Ситуација је јако лоша. Он је на самрти, рекао је за АТВ Дарко Младић, син генерала Младића о његовом здравственом стању.
"Ситуација је јако лоша. Он је на самрти, то је већ и њихова докторка на неки начин потврдила. Не експлицитно, јер они неће да се изјашњавају, ограђују се, али јасно је свима да он умире тамо и у том смислу он је испунио критеријум који је судија тражила љетос да би га пустила, да он мора да буде на самрти", рекао је Младић за АТВ.
Он каже да ће генерала сутра прегледати српски љекари, а да ће Раткова супруга у Хаг доћи у четвртак.
"Ја сам био јуче два сата, он није више могао да издржи, данас су ми дали сат времена због осталих обавеза које има око лијечења. Сутра ће љекари из Београда да дођу да га прегледају, ја ћу послије њих у посјету, а у четвртак и петак ће бити моја мајка, пошто им је 60. годишњица брака у петак", рекао је Дарко Младић и додао:
"Наши љекари ће да кажу шта је тај третман. Након што ми је јуче речено да он не може ни да једе ни да пије воду како треба, на моје питање зашто нема инфузију, нисам добио јасан одговор. Надам се да ће то љекари да одговре. Нама је у овом тренутку циљ да га пусте, јер ако не можемо да га спасимо, бар да му мало продужимо живот, а видјећемо шта ће судија одлучуити. Ми ћемо након љекара поднијети формални захтјев, јер нисмо хтјели без експертизе да подносимо захтјев, али и на основу овога што смо добили из Хага, види се да је у терминалној фази"
