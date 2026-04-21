Сутра без струје 1.300 потрошача

21.04.2026 09:00

Сутра без струје 1.300 потрошача
Без струје сутра ће бити 1.300 корисника једног дијела општине Братунац због годишњег ремонта трафостанице "Кравица" и припадајућих далековода, најављено је из "Електро-Бијељине".

Корисници ће без електронапајања бити од 9.00 до 17.00 часова, а ремонт се изводи на 10-киловолтним далеководима "Братунац", "Кравица" и "Коњевић Поље",

Из "Електро-Бијељине" су навели да настављају планске радове на најбитнијим електроенергетскиим објектима, истичући да је ремонт од великог значаја за систем дистрибуције, преноси Срна

