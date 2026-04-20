Србија тражи пуштање генерала Младића, контактираће и УН: Министар у Хагу

Министар правде Републике Србије Ненад Вујић огласио се данас из Хага гдје борави у посјети генералу Ратку Младићу.
Вујић је истакао да се Младић налази у затворској болници и да је његово стање тешко.
"Ратко Младић се налази у затворској болници. Њега нису у колицима довезли на састанак са мном, већ су га довезли у кревету. У почетку је био комуникативан. Рекао је да поздравим Србе и Србију и све који брину за њега. Касније је изгубио снагу. Његово стање је озбиљно и захтијева озбиљан третман. Обавијестио сам све у Хагу и тражимо пуштање на лијечење из хуманих разлога. Постоје сви услови за то, а ми ћемо као држава дати и додатне гаранције ако треба. Предсједници механизма, судији Гарсији сам рекао да свако даље задржавање у затвору било би кршење људски права", рекао је Вујић.
Додао је да су тражили од механизма да поштују правила која важе у цијелом свијету.
"Истакли смо и проблем Миће Станчића, затвореника којем је истекло двије трећине казне. Као и питање Радована Караџића као и то што његова породица не може да га посјети у Уједињеном Краљевству. Главно питање остаје то око генерала Ратка Младића. Комуницираћу са УН око овог случаја. У досадашњем увиду у здравствено стање Младића, наши љекари су видјели пропусте који су евидентни. Упозорио сам о томе и председницу механизма", рекао је Вујић, а преноси РТ Балкан.
