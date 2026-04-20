Србија тражи пуштање генерала Младића, контактираће и УН: Министар у Хагу

АТВ
20.04.2026 14:07

Фото: You Tube/Televizija M/screenshot

Министар правде Републике Србије Ненад Вујић огласио се данас из Хага гдје борави у посјети генералу Ратку Младићу.

Вујић је истакао да се Младић налази у затворској болници и да је његово стање тешко.

"Ратко Младић се налази у затворској болници. Њега нису у колицима довезли на састанак са мном, већ су га довезли у кревету. У почетку је био комуникативан. Рекао је да поздравим Србе и Србију и све који брину за њега. Касније је изгубио снагу. Његово стање је озбиљно и захтијева озбиљан третман. Обавијестио сам све у Хагу и тражимо пуштање на лијечење из хуманих разлога. Постоје сви услови за то, а ми ћемо као држава дати и додатне гаранције ако треба. Предсједници механизма, судији Гарсији сам рекао да свако даље задржавање у затвору било би кршење људски права", рекао је Вујић.

Додао је да су тражили од механизма да поштују правила која важе у цијелом свијету.

"Истакли смо и проблем Миће Станчића, затвореника којем је истекло двије трећине казне. Као и питање Радована Караџића као и то што његова породица не може да га посјети у Уједињеном Краљевству. Главно питање остаје то око генерала Ратка Младића. Комуницираћу са УН око овог случаја. У досадашњем увиду у здравствено стање Младића, наши љекари су видјели пропусте који су евидентни. Упозорио сам о томе и председницу механизма", рекао је Вујић, а преноси РТ Балкан.

Ненад Вујић

Ратко Младић

Ратко Младић мождани удар

генерал Ратко Младић

Прочитајте више

Генерал Ратко Младић се исповиједио и причестио

Република Српска

Генерал Ратко Младић се исповиједио и причестио

1 д

0
Генерал Ратко Младић

Република Српска

Српски љекари прегледаће генерала Младића

1 д

0
Министар Вујић путује у Хаг због Младића: Селак тражи адекватно лијечење

Србија

Министар Вујић путује у Хаг због Младића: Селак тражи адекватно лијечење

2 д

2
Генерал Младић и даље врло лоше, стигла медицинска документација из Хага

Република Српска

Генерал Младић и даље врло лоше, стигла медицинска документација из Хага

2 д

0

Више из рубрике

Премије за млијеко: Министарство исплатило више од 3 милиона марака

Друштво

Премије за млијеко: Министарство исплатило више од 3 милиона марака

5 ч

0
Полиција Републике Српске

Друштво

МУП Српске уписује 150 ученика: Ево како и ко може конкурисати

5 ч

1
Жена просула расол с терасе

Друштво

Срећа нису падале и главице купуса: Жена просула расол с терасе

5 ч

0
Осуђен јер није хтио да учествује у нападу на Србе: Ко је био Маринос Рицидус?

Друштво

Осуђен јер није хтио да учествује у нападу на Србе: Ко је био Маринос Рицидус?

7 ч

2

  • Најновије

16

59

Црногорско тужилаштво: Оправдана оптужница против Ђукановића

16

57

Омиљени четбот одједном престао са радом, корисници страхују за своје податке

16

44

Медији: Католичко свештенство сексуално злостављало више од 3.000 дјеце

16

29

Шта је убило Недељка Керановића из Поткозарја?

16

25

Симптоми су збуњујући: Мислите да су желудачни проблеми, а исход је много гори

