Српски љекари прегледаће генерала Младића

Аутор:АТВ
Коментари:0
Два српска љекара прегледаће бившег команданта Војске Републике Српске генерала Ратка Младића у затвору Међународног резидуалног механизма за кривичне трибунале у Хагу у сриједу, 22. априла, јер му се здравствено стање погоршало, рекао је генералов син Дарко Младић.
"Ја лично сутра летим у Хаг. Министар правде Србије Ненад Вујић такође ће сутра одвојено посјетити генерала Младића као представник Владе Србије. Љекари, кардиолог и неуролог, одлазе у уторак, 21. априла и моћи ће да га прегледају тек у сриједу 22. априла. Његово стање се погоршало", рекао је Дарко Младић.
Он је за РИА Новости додао да је његов отац изузетно слаб, да има потешкоћа са говором и да не може сам да устане или сједи на кревету.
Затворска документација такође потврђује веома озбиљно погоршање његовог здравственог стања.
Породица тренутно чека одговор од Механизма на захтјев Русије и Србије Савјету безбједности УН за његово пуштање на слободу из здравствених разлога.
Дарко Младић је у четвртак, 16. априла, рекао да се здравље његовог 83-годишњег оца нагло погоршало 10. априла и да се претпоставља да је доживио благи мождани удар.
Касније су његова породица и Влада Србије упутиле званичан захтјев Механизму за посјету српских љекара.
У децембру је замјеник сталног представника Русије у УН Марија Заболотскаја затражила на састанку Савјета безбједности УН да се Ратко Младић пребаци у Србију ради одслужења казне или да буде пуштен на слободу из хуманитарних разлога како би могао да проведе остатак живота уз одговарајућу палијативну његу.
Младић је претходно претрпио најмање два мождана удара и неколико операција.
Генерал Младић ухапшен је 2011. године, а у новембру 2017. године Међународни кривични трибунал за бившу Југославију /МКСЈ/ прогласио је генерала Младића кривим по 10 од 11 тачака оптужнице.
Младић је осуђен на доживотну робију, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму