Logo
Large banner

Бесплатна путарина аутобусима који превозе путнике до Доње Градине

Аутор:

АТВ
19.04.2026 08:07

Коментари:

0
Naplatne kućice
Фото: Autoputevi RS

Аутобусима који данас превозе путника до Спомен-подручја Доња Градина не наплаћује се путарина на дионицама ауто-путева у Републици Српској.

Из Аутопутева Републике Српске истакли су да су се на овај потез одлучили узимајући у обзир да је Дан сјећања на жртве геноцоида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ догађај од изузетног националног, историјског и друштвеног значаја и да је неопходно обезбиједити све услове како би што већи број грађана присуствовао парастосу и помену у Доњој Градини.

Превоз до Доње Градине, која је уједно и највеће стратиште у комплексу јасеновачке фабрике смрти, организован је из свих крајева Републике Српске, тако да се данас очекује и повећан интензитет саобраћаја на свим путним правцима који воде ка Доњој Градини, због чега је управа Аутопутева Републике Српске једногласно одлучила да не наплаћује путарину аутобусима на којима је истакнута ознака "ванлинијски превоз".

"На тај начин, обезбиједиће се бржи и ефикаснији проток саобраћаја кроз наплатне станице, без стајања и задржавања, а ЈП Аутопутеви Републике Српске тиме дају подршку што бољој и квалитетнијој организацији превоза грађана до Спомен-подручја Доња Градина ", истичу из Аутопутева, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доња Градина логор

Доња Градина

Јасеновац

Дан сјећања

Аутопутеви Републике Српске

Република Српска

Путарина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Милорад Додик на свечаној академији Агенције за осигурање Републике Српске

Република Српска

Додик: Више је Вучић учинио за народе у БиХ, него што Конаковић може да обећа и слаже

11 ч

0
Бошњаци би да мијењају Устав Републике Српске

Република Српска

Бошњаци би да мијењају Устав Републике Српске

12 ч

5
Минић: Радови на изградњи дионице аутопута Бијељина-Рача

Република Српска

Минић: Радови на изградњи дионице аутопута Бијељина-Рача

12 ч

0
Милорад Додик и Ивица Дачић

Република Српска

Додик: Дачићева снага и енергија одувијек на располагању Републици Српској

13 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

09

47

Генерал Ратко Младић се исповиједио и причестио

09

27

Кукавички гурнуо Јокића с леђа: Србин "одлетио" у публику послије прљавог потеза

09

22

Једете у погрешно вријеме? Ово може бити разлог зашто не мршавите

09

21

Драма у кладионици: Ранио младића јер му није дао да уплати тикет

09

18

Випотник: Доња Градина - опомена која нас обавезује и завјет да никада не заборавимо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner