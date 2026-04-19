Бесплатна путарина аутобусима који превозе путнике до Доње Градине

Аутор:АТВ
Коментари:0
Аутобусима који данас превозе путника до Спомен-подручја Доња Градина не наплаћује се путарина на дионицама ауто-путева у Републици Српској.
Из Аутопутева Републике Српске истакли су да су се на овај потез одлучили узимајући у обзир да је Дан сјећања на жртве геноцоида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ догађај од изузетног националног, историјског и друштвеног значаја и да је неопходно обезбиједити све услове како би што већи број грађана присуствовао парастосу и помену у Доњој Градини.
Превоз до Доње Градине, која је уједно и највеће стратиште у комплексу јасеновачке фабрике смрти, организован је из свих крајева Републике Српске, тако да се данас очекује и повећан интензитет саобраћаја на свим путним правцима који воде ка Доњој Градини, због чега је управа Аутопутева Републике Српске једногласно одлучила да не наплаћује путарину аутобусима на којима је истакнута ознака "ванлинијски превоз".
"На тај начин, обезбиједиће се бржи и ефикаснији проток саобраћаја кроз наплатне станице, без стајања и задржавања, а ЈП Аутопутеви Републике Српске тиме дају подршку што бољој и квалитетнијој организацији превоза грађана до Спомен-подручја Доња Градина ", истичу из Аутопутева, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
11 ч0
Република Српска
12 ч5
Република Српска
12 ч0
Република Српска
13 ч3
Најновије
Најчитаније
09
47
09
27
09
22
09
21
09
18
Тренутно на програму