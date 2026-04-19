Драма у кладионици: Ранио младића јер му није дао да уплати тикет

У једној кладионици у Миријеву синоћ је дошло до пуцњаве и туче у којој су повређена два радника обезбеђења. До сукоба је, како сазнаје Telegraf.rs, дошло око 18 сати, а полиција је мушкарца који је пуцао затекла на мјесту напада и одмах га ухапсила.
Како сазнаје Telegraf.rs, до расправе испред кладионице је дошло јер обезбјеђење није пустило М. Ј. (44) да уђе у локал, а он је нешто касније извадио пиштољ и упуцао радника обезбјеђења А. М. (20) у ногу. Рањени младић успио је да побјегне са мјеста пуцњаве, а потом је позвао помоћ.
Наиме, М. Ј. је дошао у кладионицу око сат и по времена раније, желећи да уплати тикет, али су радници позвали обезбјеђење како би га удаљило јер му је у ту кладионицу годинама забрањен улазак, највјероватније због претходних инцидената. Након што му је улазак забрањен, М. Ј. је отишао, а потом се око 18 сати вратио наоружан и тада је дошло до пуцњаве.
Након што је ранио младог припадника обезбјеђења, дошло је до туче испред кладионице, а М. Ј. је пиштољем ударио другог радника обезбјеђења у главу.
Хитна помоћ превезла је оба радника обезбјеђења са локације на коју су се удаљили у болницу, гдје им је пружена даља медицинска њега, а полиција је ухапсила М. Ј, који је код себе и даље имао пиштољ и то са метком у цијеви, спреман да поново запуца.
Истрагу о догађају води Више јавно тужилаштво у Београду, а М. Ј. ће на терет највјероватније бити стављена кривична дијела убиство у покушају и недозвољено држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
