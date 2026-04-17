Затворено градилиште након смрти радника: Мјесто несреће небезбједно и ризично

Треће основно јавно тужилаштво у Београду наложило је да се запечати кабина и командни орман крана који се 7. априла обрушио на градилишту новог моста на Сави, када је један радник погинуо, а тројица су повријеђена. Грађевински инспектор је донио и рјешење о затварању градилишта, пошто је процијењено да је небезбједно и ризично за боравак људи.
Треће основно јавно тужилаштво у Београду саопштило је да је јавни тужилац тог тужилаштва, поводом несреће у којој је дошло до удара крана у телехендер у којој је један радник погинуо, а тројица су повријеђена, 9. априла изашао на лице мјеста и обавио вишесатни увиђај којем су присуствовали судски вјештак за област сигурности и безбједности на раду, судски вјештак саобраћајно - техничке струке, инспектори рада и републички грађевински инспектор из Министарства грађевинарства и инфраструктуре.
Обрушио се кран тежак 350 тона, једна особа погинула
"Јавни тужилац је донио наредбу за комисијско вјештачење у циљу утврђивање да ли је предметни кран био адекватно постављен и технички исправан, да ли је њиме управљано у складу са правилима струке, да ли је кран био адекватне носивости, као и у циљу утврђивања свих других околности које су довеле до смрти и повређивања радника, а у коју сврху је извршено поновно фотографисање лица места од стране вјештака", наводи се у саопштењу.
Додаје се да је јавни тужилац такође наложио да се прибави сва документација која се тиче безбједности на раду и упутство за руковање краном, као и да се очитају сви подаци садржани у телеметрији крана на који начин ће тужилаштву постати доступне све информације које је кран прикупио и послао електронски, те да се запечати кабина и командни орман крана.
"Донијето је и рјешење о затварању градилишта од стране грађевинског инспектора, имајући у виду да је процијењено да је лице мјеста небезбједно и ризично за боравак људи на њему, након чега су, по налогу јавног тужиоца, полицијски службеници снимили лице мјеста, који докази ће такође бити коришћени у сврху вјештачења", истиче се у саопштењу Трећег основног јавног тужилаштва.
