Ужас! Погинула два радника након пада са крана

АТВ
10.04.2026 13:19

Фото: АТВ
Фото: АТВ

Двојица радника погинула су након пада са крана у насељу Виа Мартурано у италијанском граду Палерму, јавља италијанска агенција "Аднкронос".

У извјештају се наводи да су радници били у корпи крана која се откачила у висини деветог спрата зграде.

Према прелиминарним информацијама, хоспитализовано је једно лице које се налазило у продавници на чији кров је пала корпа.

На терен су изашли радници хитне помоћи, ватрогасци и полицајци, преноси Срна.

Прочитајте више

Полиција Србија

Србија

Срушио се кран са 350 тона металне конструкције: Погинуо радник на градилишту

3 д

0
Обрушио се кран тежак 350 тона, једна особа погинула

Србија

Обрушио се кран тежак 350 тона, једна особа погинула

3 д

0
Жене у крану

Свијет

Драма на градилишту: Двије жене се забарикадирале на крану

3 седм

0
Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани

Свијет

Швајцарска влада ће исплатити 56.000 долара за сваку жртву пожара у Кран-Монтани

1 мј

0

Више из рубрике

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Свијет

Крао колица из маркета и продавао их у старо гвожђе, зарадио добре паре

4 ч

0
Прогноза Severe Weather Europe на којој се види планета Земља са утицајем Ел Нињо

Свијет

Стиже супер Ел Нињо: Утицаће на читав свијет

4 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Орбан снажан лидер који се доказао феноменалним резултатима

4 ч

0
портпарол Кремља Дмитриј Песков

Свијет

Дмитријев у Америци ради економских питања

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

26

Орбан уочи избора: У недјељу не бирамо само владу, већ и судбину наше земље

17

24

Објављен видео резиме Трампове посјете Бањалуци: Потврђен значај Српске

17

16

Жена се закуцала у двије дјевојчице на тротинету: Једна преминула на путу до болнице

17

07

Мушкарац страдао приликом превртања трактора

16

53

Кина представила ново оружје које испаљује до 2.000 метака у минути

