Ужас! Погинула два радника након пада са крана

Аутор:АТВ
Коментари:0
Двојица радника погинула су након пада са крана у насељу Виа Мартурано у италијанском граду Палерму, јавља италијанска агенција "Аднкронос".
У извјештају се наводи да су радници били у корпи крана која се откачила у висини деветог спрата зграде.
Према прелиминарним информацијама, хоспитализовано је једно лице које се налазило у продавници на чији кров је пала корпа.
На терен су изашли радници хитне помоћи, ватрогасци и полицајци, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 д0
Србија
3 д0
Свијет
3 седм0
Свијет
1 мј0
Најновије
Најчитаније
17
26
17
24
17
16
17
07
16
53
Тренутно на програму