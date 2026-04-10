Дмитријев у Америци ради економских питања

10.04.2026 12:28

портпарол Кремља Дмитриј Песков
Фото: Танјуг/АП

Специјални предсједнички изасланк Русије за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев тренутно је у посјети САД, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Специјални предсједнички изасланк Русије за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев тренутно је у посјети САД, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Могу да потврдим ову посјету", рекао је Песков новинарима.

Он је нагласио да Дмитријев не преговара о рјешењу за Украјину и да његова посјета Америци не значи обнављање таквих контаката.

"Кирил Дмитријев предводи групу за економска питања и он наставља да ради у оквиру те групе", истакао је Песков, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Дмитриј Песков

Русија

Америка

званична посјета

