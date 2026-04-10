Дмитријев у Америци ради економских питања

Специјални предсједнички изасланк Русије за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев тренутно је у посјети САД, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Специјални предсједнички изасланк Русије за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев тренутно је у посјети САД, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Могу да потврдим ову посјету", рекао је Песков новинарима.
Он је нагласио да Дмитријев не преговара о рјешењу за Украјину и да његова посјета Америци не значи обнављање таквих контаката.
"Кирил Дмитријев предводи групу за економска питања и он наставља да ради у оквиру те групе", истакао је Песков, преноси Срна
