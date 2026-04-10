"Принц Вилијам звао Ендруа након што су му одузете титуле"

10.04.2026 09:55

Принц Вилијам и принцеза Кејт
Фото: Таnjug/AP Photo/Alastair Grant

Принц Вилијам наводно је разговарао са Ендруа након што му је краљ Чарлс одузео краљевске титуле, тврди нова књига о британској краљевској породици.

Према биографији Роберта Хардмана „Елизабета II: Приватно. Јавно. Прича изнутра“, Вилијам је исте ноћи када је изгубио титуле позвао Ендруа да изрази саучешће. У књизи се тврди да је Ендру био „веома дирнут“ јер га је контактирало само неколико људи, а Вилијам је наводно био један од ријетких.

Титуле су му одузете прошле јесени

Краљ Чарлс је одузео титуле свом брату у октобру 2025. године, након новог таласа притиска због Ендруових веза са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епштајном. Додатну пажњу изазвали су постхумни мемоари Вирџиније Ђуфра и нови документи о њеном односу са Епштајном.

Ендру је ухапшен у фебруару ове године и задржан је 11 сати због сумње на злоупотребу јавног положаја. Сумња се да је непримјерено дијелио информације са Епштајном током свог мандата као британски трговински изасланик. Касније је пуштен на слободу, али истрага је још увијек у току.

Вилијам наводно годинама тражи од Ендруа да се пресели.

Британски медији су раније извјештавали да је Вилијам заузео много оштрији став према Ендруу него остатак породице.

„Вилијам жели да се све ово разјасни прије него што дође на престо. Жели да се то одмах ријеши“, рекао је раније за часопис People краљевски биограф Ендру Лоуни.

У другој књизи, „Вилијам и Катарина: Нова ера монархије: Прича изнутра“, наводи се да је још 2019. године, након Ендруовог контроверзног интервјуа за BBC о његовим везама са Епштајном, Вилијам затражио од тадашњег принца Чарлса и краљице Елизабете II да реагују.

Извор у књизи тврди да Вилијам „никада није посебно волео Ендруа“ и да је желио да га склони из рефлектора прије него што скандал додатно оштети монархију.

Такође, наводно замјера своју везу са Кејт.

Неки аутори такође тврде да Вилијам замера Ендруу због начина на који се опходио према Кејт Мидлтон када је ушла у краљевску породицу.

Новинар Ричард Кеј је 2024. године тврдио да је Вилијам сматрао да је Ендру негостољубив према Кејт и да је краљ Чарлс био превише попустљив према њему. Биограф Лоуни је раније рекао да Ендру није сматрао Кејт „довољно отменом“ за краљевску породицу.

