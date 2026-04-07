Нови скандал потреса краљевску породицу: Ендру оптужен за језиво насиље! Чарлс све знао?

07.04.2026 10:25

Принц Ендру
Фото: Таnjug/AP Photo/Petr David Josek, File

Књига Роберта Хардмана "Елизабета II" открива да је Ендру Маунтбатен-Виндзор био не само вербално већ и физички агресиван према најближим сарадницима покојне краљице Елизабете II када нису извршавали његове наредбе.

У књизи се наводи да је бивши војвода од Јорка физички напао контраадмирала и једног од главних повјереника покојне краљице Тонија Џонстон-Барта, а након што му је речено да не може да организује догађај у Бакингамској палати, пише Индепендент.

Један члан особља описао је свађу као "кинетички" ударац који је изазвао запрепашћење у краљевском домаћинству.

"Била је то рутинска кућна ствар. Војвода је желио да приреди пријем, а није било мјеста. Било је тако једноставно. Тони је рекао да ће морати да чека свој ред као и сви остали, а војвода га је напао", рекао је један виши члан особља Хардману у одломку из његове књиге "Елизабета II", која је објављена у серијалу у листу Дејли Мејл.

Принц Ендру

Ендруова кћерка жели да побјегне из државе након скандала са Џефријем Епстином, принц Хари жели да помогне

Џонстон-Барт, који је био надзорник домаћинства од 2013. године и још увијек ради за краља, пријавио је сукоб са бившим војводом лорду коморнику, лорду Пилу, који је то питање покренуо пред тадашњим принцом Чарлсом, а који је потом разговарао са својим братом о инциденту.

Лорд Пил је потом примио позив од Ендруа који му је рекао "чујем да зовете људе и стварате проблеме".

У другом наводном инциденту у Виндзору, коњушари из Ројал Миуса јахали су неке од коња покојне краљице на имању када је виђен аутомобил који се приближавао како "агресивно" убрзава.

Хардман је написао да се аутомобил зауставио поред Ендруа и да је бивши принц "викнуо" на возача "Ко умишљаш да си?" и затражио његово име како би га пријавио покојној краљици.

Књига такође описује и бес у краљевској кући када је Ендру поступио против савјета и снимио злогласни интервју са Емили Маитлис за Њузнајт 2019. године у палати о свом односу са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстајном, након чега је лорд Пил је рекао да је Ендру "имао доминантно увјерење да је бољи од нас осталих".

У јануару 2022. године Ендруу су одузете војне дужности и право коришћења титуле Његовог Краљевског Височанства.

У међувремену краљ Чарлс Трећи наредио му је да се исели из резиденције у којој је живио, а америчко министарство правде објавило је документа везана за случај Епстин у којима се Ендру веома често помињао и доводио у везу са женским особама које је Епстин злоупотребљавао, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Венс открио о чему ће разговарати са Орбаном

Венс открио о чему ће разговарати са Орбаном

Најодликованији војник и национални херој оптужен за ратне злочине

Најодликованији војник и национални херој оптужен за ратне злочине

