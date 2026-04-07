Орбан: Нећемо дозволити нелегалне миграције

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да је његова миграциона политика јасна и чврста и да неће дозволити нелегалне миграције.
"Нећемо дозволити да се овдје учврсте нелегалне миграције. Са патриотском владом, наставићемо да штитимо наше границе", навео је Орбан на Иксу.
Он је додао да се приликом доношења одлуке о подизању ограде на мађарској граници консултовао са локалним становништвом, црквеним лидерима са искуством у суживоту хришћана и муслимана, као и са муслиманским пријатељима.
Орбан је рекао да је од свих добио подршку да заустави нелегалне мигранте на овај начин, преноси Срна.
