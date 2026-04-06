Орбан: Снабдијевање гасом није угрожено, али је ситуација озбиљна

Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да снабдијевање гасом за сада није угрожено, али да је ситуација изузетно озбиљна након што је пронађен експлозив код Кањиже на српском дијелу гасовода.
"Тренутно смо под украјинском гасном блокадом, али можемо надокнадити губитак са југа. Ако се та пупчана врпца пресече, мађарска економија ће стати. Гасовод је већа артерија", рекао је Орбан.
Орбан је обишао мађарски дио гасовода Турски ток у мјесту Кишкундорошми у области Сегедина, на граници са Србијом, преноси "Мађар Немзет"
Орбан је јутрос у 6.00 часова објавио да је кренуо ка граници са Србијом, у Кишкундорошм, у области Сегедина, да провјери да ли је све у реду са гасоводом на мађарској страни, након што су, како је навео, "јуче у покушали да дигну у ваздух гасовод на српском дијелу".
У каквом је стању гасовод? Орбан кренуо ка мађарско-српској граници
Мађарска је због тога наредила војну заштиту за мађарски дио гасовода.
Предсједник Србије Александар Вучић јуче је саопштио да су у општини Кањижа пронађена два велика пакета експлозива са штапинима и да је Војска Србије успјела да предуприједи акцију против виталних интереса земље, преноси Срна.
