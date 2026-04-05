Logo
Large banner

Додик: Подржавам напоре Вучића и Орбана да заштите енергетску инфраструктуру

Аутор:

АТВ
05.04.2026 13:53

Коментари:

0
Фото: X / Milorad Dodik

Подржавам напоре предсједника Србије Александра Вучића и мађарског премијера Виктора Орбана да заштите енергетску инфраструктуру и безбједност грађана рекао је лидер СНСД Милорад Додик.

- Покушаји да се тероризмом и саботажама угрозе кључни енергетски правци представљају напад не само на двије државе, већ и на стабилност цијелог региона - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Додик је навео да је енергетска сигурност питање мира, развоја и будућности наших народа.

- Република Српска стоји уз Србију и Мађарску у одлучности да се такви покушаји спријече и санкционишу - рекао је Додик.

Кањижа полиција војска

Србија

Откривен узрок драме у Кањижи: Ево зашто војска и полиција чешљају терен

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Александар Вучић

Виктор Орбан

Гасовод

Кањижа полиција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Војна полиција Србија на подручју општине Кањижа

Србија

Огласило се Тужилаштво: Код гасовода пронађено око четири килограма пластичног експлозива

19 ч

0
Порука из Русије: Желе да одузму суверенитет Мађарској

Свијет

Порука из Русије: Желе да одузму суверенитет Мађарској

19 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан сазвао хитну сједницу Савјета за националну безбједност

21 ч

0
Вучић: Пронашли смо два велика ранца са експлозивом и штапинима

Србија

Вучић: Пронашли смо два велика ранца са експлозивом и штапинима

22 ч

0

Више из рубрике

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: На изборима 2024. УС расла за 14 одсто, а ја сам издржао потјернице, судове и прогоне

19 ч

6
Ескалирао сукоб Вукановића, Тривићке и Станивуковића: Иду толико далеко да се помиње и породица

Република Српска

Ескалирао сукоб Вукановића, Тривићке и Станивуковића: Иду толико далеко да се помиње и породица

21 ч

27
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Беспотребна бука, Уједињена Српска и Стевандић стабилан партнер

21 ч

3
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Република Српска

Додик: Српска суверено одлучује о кључним питањима свог економског и политичког живота

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

46

Шобот за АТВ: Ово повећање представља први корак у повећању плата и статуса здравствених радника

08

43

Трамп: Очекујем договор са Ираном у наредним данима, не и недјељама

08

37

Вујичић: ЦИК дјелује на граници закона и нарушава интегритет избора

08

34

Аутобус ударио бициклисту у Бањалуци

08

27

Дојаве о бомбама у двије бањалучке школе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner