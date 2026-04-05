Додик: Подржавам напоре Вучића и Орбана да заштите енергетску инфраструктуру

Подржавам напоре предсједника Србије Александра Вучића и мађарског премијера Виктора Орбана да заштите енергетску инфраструктуру и безбједност грађана рекао је лидер СНСД Милорад Додик.
- Покушаји да се тероризмом и саботажама угрозе кључни енергетски правци представљају напад не само на двије државе, већ и на стабилност цијелог региона - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
— Милорад Додик (@MiloradDodik) April 5, 2026
Енергетска сигурност је… pic.twitter.com/VBAQGKTJEC
Додик је навео да је енергетска сигурност питање мира, развоја и будућности наших народа.
- Република Српска стоји уз Србију и Мађарску у одлучности да се такви покушаји спријече и санкционишу - рекао је Додик.
Откривен узрок драме у Кањижи: Ево зашто војска и полиција чешљају терен
