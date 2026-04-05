Додик: Беспотребна бука, Уједињена Српска и Стевандић стабилан партнер

Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас да је Уједињена Српска предвођена Ненадом Стевандићем стабилан партнер СНСД-а.
"Ми рачунамо на Уједињену Српску у свему ономе што нас чека на сљедећим изборима. Стевандић и његова партија су показали да су значајан и близак партнер СНСД-а, прије свега Републике Српске и тако ће и остати", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Према његовим ријечима, неко је једва дочекао да од недавно објављеног истраживања о политичким партијама прави галаму, али да он има повјерења у чланове Уједињене Српске.
"Они су присутни на терену, показују се као један од најлојалнијих партнера и ми ћемо то веома цијенти. Око тога нема никакве дилеме", нагласио је Додик.
Додик је навео да је видљиво да у опозицији постоји одређена нетрпељивост.
"И неко је смислио да сада ту нетрпељивост пребаци на странке владајуће коалиције. Мислим да ту не треба правити никакве проблеме. Вјерујем да ће Стевандић имати бољи резултат него што је имао до сада, а томе ће допринијети сви коалициони партнери", истакао је Додик.
Он је навео да владајућа коалиција само заједно може да направи добар резултат.
"Наш циљ је да СНСД постигне апсолутну већину у Парламенту, а да заједно са Уједињеном Српском и осталим коалиционим партнерима обезбиједимо двотрећинску већину и на тај начин стабилизујемо политичке и сваке друге прилике у Републици Српској, те да на нивоу БиХ имамо јединствен и снажан тим, а не као до сада када смо имали опозицију која је више радила за БиХ него за Републику Српску", рекао је Додик.
Додик је додао да Стевандић заслужује поштовање због политичке коректности, те да је била каква галама око приказаних истраживања, у којима се можда ради и о техничкој грешци, непотребна и нешто што жели опозиција.
"Уједињења Српска је наш значајан партнер. Ми осјећамо њихову активност на терену и мислим да оно што је исказано није реалан приказ њихове моћи", рекао је Додик.
