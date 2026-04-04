Ко ће с' ким на изборе - каквог ће кандидата понудити?

Аутор:Весна Азић
Коментари:0
Ко ће с'ким на изборе? Којим путем поћи и ко ће за кога гласати не зна се. Бар за сада. Фигуре на шаховској табли распоређене, потези се мудро крију. Шушкају се имена. У СНСД-у кажу – кандидати су већ познати. Само се чека прави тренутак да се карте открију.
Не састају се сваке седмице, да би показали да нешто могу, јасан је први човјек ове партије. Алудира он тако на опозицију, питајући их: Какву причу нуде, ако не могу ни око чега да се договоре,? Од састанка – до састанка све даље једни од других. Чак и ако побиједе, тврди Додик, неће издржати сами себе.Прво ће их подијелити институције, па тек онда политика. Кандидат његове странке за предстојеће изборе, познат ће бити када рокови дођу. Јавност још не зна какав ће бити, предсједник странке открива само да ће побиједити.
,,Наши кандидати ће бити они који ће побиједити на изборима. Они ће представљати вољу читаве једне коалиције која је до сада управљала Републиком Српском. Једино ко компактно живи и ради то је ова ова коалиција која ради са СНСД-ом. Не спекулишемо ништа. Чак и не пратимо шта ради опозиција, небитни су. Посљедња истраживања кажу да наши кандидати неће имати проблема. Ми ћемо учинити све у времену да до самих избора то буде сигурније’’, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Да се опозиција уситнила, а не укрупнила, показао је и састанак у Бањалуци. Затворен за јавност, отворен за цурење информација. Само дан касније, све је било јасно. Подмукли напад на СДС од стране Јелене Тривић и Драшка Станивуковића, тако то описује Небојша Вукановић. Иако је, како каже, због Драшка и његове корупције напустила ПДП, поново су на истој страни медаље. У томе их подржава и Игор Радојичић који је у Јутарњем програму БХРТ-а изнио мишљење да су Јелена Тривић и Драшко Станивуковић најбољи тандем. Вукановића, како и сам каже, доживљавају као кочницу у својим редовима.
,,И ми смо јуче били кочница. Све што је Станивуковић предлагао, горе, горе не може. Напади од осовине београдске, Станивуковића и Тривић не престају. Да би опозиција имала шансу СДС би морао да подржи кандидате који долазе из њихових редова. Другим ријечима да попусти на питање које виси у зраку, а то је да ли је та странка спремна на тај уступак. Дакале, ово је толико непријатељски према СДС-у и према нама, да је то ван сваке памети. Није ово случајно написано. Ово је оно што Јелена Тривић и Драшко Станивуковић причају већ дуже времена преко Игора Радојичића и својих људи ’’, рекао је Небојша Вукановић, предсједник Листе за правду и ред.
Спекулисало се и да је млади Станивуковић тражио од Бранка Блануше да одустане од кандидатуре. Као разлог за то - наводио недостатак новчаних средстава СДС-а за изборе. Данас, као и у већини случајева није био расположен за наше камере. Као ни Јелена Тривић. За разлику од њих – Блануша јесте.. Каже да онај ко хоће да буде кандидат треба да има јасну глобалну визију како Република Српска треба да изгледа. Европски пут, односи са Србијом, инвестиције – то су његове карте на столу.
,,Као кандидат за предсједника Републике Српске, још, мада, ти разговори у току. Не бих да ово буде неко истручавање. Али, говоримо о тим карактеристикама. Сасвим сигурно мора да има визију и ширу слику. Наш Европски пут је неупитан. Треба да интензивно радимо на свим условима који су потребни на том европском путу’’, рекао је Бранко Блануша, предсједник СДС-а.
Уједињена Српска има јасну перцепцију засновану на подацима, каже први човјек ове партије. Народ тражи кандидата са интегритетом, а не популизмом. Они ће то и понудити.
,,Некада смо ми и жртве тог интегритета. Ево, рецимо кад водим Скупштину чврсто, завршим свој посао, онда те мало и пљују по мрежама. Али, увијек се бира онај који је интегритет, који заврши посао, а не који пљује. Тако ће и сада бити. Изабраћемо кандидата са интегритетом, синергијом законодавне и извршне власти. Народ више воли оне који су одлучни, који нешто знају, а мање они који пљују. Према томе, то је модел за бирања кандидата за све функскије’’, рекао је Ненад Стевандић, предсједник Уједињење Српске.
Кандидат треба да буде из редова СНСД-а, став је коалиционих партнера из СПС-а. Одговоран и остварен. Породично и професионално. Такав кандидат наставиће континуитет политика које годинама уназад проводи Република Српска.
,,Требамо човјека који је патриота. Који је национално одговоран, али и социјално одговоран према грађанима Републике Српске. Дакле, институције очекују стабилност, развој Републике Српске. Али и дијалог за свима који су добронамјерни према Републици Српској’’, рекао је Горан Селак, предсједник СПС-а.
Једни већ знају кандидате, али их не откривају. Други траже јединство, али га не налазе. До избора има времена. Али, судећи по ономе што се већ види, биће то трка у којој ће више од програма одлучивати односи. И не само ко ће побиједити. Већ, ко ће уопште остати на истој страни до краја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Најновије
Најчитаније
08
46
08
43
08
37
08
34
08
27
Тренутно на програму