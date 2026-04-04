Српска прославља Дан Полиције

Полиција Републике Српске већ 34 године одговорно и предано ради свој посао. 34 године пуне изазова али уз јасну поруку, да је очувано оно најважније- стабилност.
У тренутку политичких тензија, безбједносни систем остао је функционалан, а то се данас посебно истиче као кључни резултат рада Министарства унутрашњих послова.
"Данас 34 године од формирања МУП-а, прослављамо дан полиције врло симболично, Имали смо тешку годину иза себе нисмо дозволили управо захваљујући професионалности МУП-а и свих његових припадника да једна политичка криза у 2025 години прерасте у безбједносну кризу одмах након стабилизације на политичком плану кренули смо у нова улагања МУП-а који це ове године доживјети свој врхунац у набавци система за редовно обављање полицијских задатака", рекао је Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Републике Српске.
"Желим да поручим полицијским службеницима, нашим младим полицајцима да остану такви какви јесу да остану професионални стручни и добри људи и полицајци и наставе радити свој посао овакав какав је овај", рекао је Синиша Кострешевић, директор полиције Републике Српске.
Истовремено, порука са обиљежавања је јасна – безбједност није нешто што се подразумијева. Она се, како наглашава предсједник Српске, гради свакодневно, кроз рад институција, али и кроз осјећај сигурности међу грађанима.
"Ово је вријеме када ћемо рећи да је РС мирно и слободно мјесто и безбједна али безбједност није нешто што је дар од бога или са неба за безбједност се морамо бринути и бавити се безбједношћу сваки дан да би наше министарство то успјело као што и јесте до сада све институције РС ће дати свој допринос да и даље јачамо и градимо наше министарство да га кадровски освјежавамо обучавамо опремамо и дајемо капацитет и способност да се одбрани од свих изазова", рекао је Синиша Каран, предсједник Републике Српске.
Управо то повјерење грађана, које се годинама гради, данас се истиче као један од најважнијих ослонаца. Полиција није само институција система, већ и гарант сигурности у свакодневном животу, поручује српски члан Предсједништва БиХ.
"Ово је празник свих нас у РС јер исто тако знамо што су имали своју сјајну значајну витешку улогу у прошлости имаће важну улогу за нашу будућност ја сам сигурна да наши грађани вјерујући у снагу наше полиције вјерују управо да је наша стабилна будућност нешто што је пред нама", рекла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Представници законодавне и извршне власти поручују да постоји пуна усклађеност у јачању полиције, од улагања у опрему до унапређења услова рада. Циљ је, кажу, јасан- спреман и ефикасан систем који може одговорити на све изазове.
"Морам са поносом да кажем да постоји апсолутна синергија у напретку опремања полиције између законодавне извршне власти и политичког руководства без жеље да било коме нанесемо било какво зло или нечовјештво али без пардона за било кога ко то покуша да учини нама", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
"Полиција РС ће у овој години са додатним улагањима, додатним средствима бити једна од најсавременијих полиција у региону и то нам треба, тако да осим честитки имаћемо и овај радни дио у току године и ја се искрено надам да ћемо одговорити свим задацима", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Посебно охрабрује, поручује лидер СНСД-а, све већи интерес младих за полицијски позив. У томе виде потврду да систем има будућност, али и одговорност да тим младим људима обезбиједи квалитетне услове и јасну перспективу.
"Прије свега ме чини задовољним чињеница да на овогодишњи конкурс за разлику од прошлог гдје се само десетина дјевојака и момака пријавило данас имамо три четири пута више који су заинтересовани за похађање средње школе касније академије и то је гарант за РС, ми желимо да то наставимо и наставићемо, боримо се за њен статус", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Да безбједност не познаје границе, потврђује и сарадња полиције Србије и Српске. Заједнички рад остаје један од приоритета а током свечаности директору полиције Србије уручено је високо признање- златни знак полиције.
"Полиција Србије и полиција РС функционишу и сарађују на високом нивоу имамо много потписаних споразума и наше полиције сурађују одлично криминал нема границе и иначе grranice не постоје по том питању и сарадња наших полиција је одлична", рекао је Драган Васиљевић, директор полиције Србије.
У Бањалуци је поводом Дана полиције служен парастос и положени вијенци и цвијеће за 782 погинула припадника полиције у Одбрамбено-отаџбинском рату. Уз поруку да њихова жртва остаје трајна обавеза да се безбједност чува, гради и унапређује сваког дана.
