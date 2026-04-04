Минић: Полиција чврст ослонац у времену безбједносних изазова

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је полиција чврст ослонац у времену препуном безбједносних изазова, те да је данас потребно присјетити се свих припадника који су животе дали за одбрану Републике Српске.
"Данас се посебно и са поносом присјећамо свих припадника који су дали своје животе у одбрани за слободу, оних чија нас жртва обавезује да поштујемо одбрањено и чувамо часно стечено. Њихова непоколобљива вјера и данас је наш сапутник, онај који нас чврсто са пуно интегритета и поноса води напријед", рекао је Минић на централној свечаности обиљежавања Дана полиције Републике Српске у Центру за обуку у Залужанима.
Минић је изразио поштовање и захвалност према људима који часно и одговорно носе униформу, истакавши да је полиција чувар уставног поретка, заштитник живота, имовине и мира сваког човјека у Републици Српској.
"Ви сте наш чврст ослонац у времену у којем се свијет суочен са сложеним безбједносним изазовима, од организованог криминала до нових пријетњи савременог доба", навео је Минић.
Он је поручио припадницима Министарства унутрашњих послова Републике Српске да њихова служба није посао који траје осам сати, већ позив који траје 24 часа дневно.
"То је завјет дат народу да ћете бити први када је најтеже, да ћете стати између опасности и грађана, да ћете сачувати ред, мир и достојанство Републике Српске", поручио је Минић.
Он је рекао да Влада Републике Српске зна да јака држава почива на снажним институцијама, а да снажне институције почивају на задовољним, мотивисаним и поштованим људима.
"Зато наша брига за полицијске службенике није декларативна, она је преточена у јасне и трајне политике подршке и унапређења. Управо зато, донијели смо одлуке о повећању плата и додатака за припаднике полиције, те наставили снажан инвестициони циклус у модернизацију МУП-а", истакао је Минић.
Он је поручио да је јасан циљ да сваки полицијски службеник има најбоље могуће услове за рад, најсавременију опрему и сигурност да иза њега стоји снажна и одговорна Влада, те да може одговорити на све изазове овог времена.
Минић је нагласио да је улагање у полицију улагање у мир, сигурност и будућност Републике Српске.
"Нека вам овај празник буде подсјетник на часну мисију коју носите, али и потврда да народ и институције Републике Српске знају да цијене вашу жртву, дисциплину и оданост. Хвала вам на храбрости и преданости којом у сваком новом радном дану штитите нашу сигурност", закључио је Минић.
