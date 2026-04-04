Будимир: Република Српска и њена полиција светиње

Извор:

СРНА

04.04.2026 13:00

Жељко Будимир полаже вијенце и одаје почаст погинулим припадницима МУП-а на Дан полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир истакао је данас у Залужанима да је управо на данашњи дан 1992. године почела прва борба за Републику Српску, те да су Република Српска и њена полиција светиње.

Будимир је на централној свечаности поводом обиљежавања Дана полиције - 4. априла, рекао да је прошла година била можда једна од најтежих од 1995. године због ескалације кризе изазване интервенцијом такозваног високог представника.

Он је нагласио да Република Српска ове 34 године потврђује своје постојање сваки дан, јер је сваки дан нападају.

"Ништа у БиХ не тражимо, него оно што пише у Уставу. То сваки дан газе, убили су Дејтонски споразум и де факто и де јуре. Највише га убија Уставни суд БиХ. У таквој земљи радити као припадник Министарства унутрашњих послова није нимало лако", рекао је Будимир.

Он је додао да је у таквим околностима јасно зашто су Република Српска и њена полиција светиње.

"Република Српска има будућност. То су, између осталих, наши кадети и ученици Средње школе унутрашњих послова. И сва дјеца у Републици Српској знају да су безбједни кад виде припадника полиције. Није припадник полиције Републике Српске само Србин, него и Бошњак и Хрват, и тако ће и бити. Ми не штитимо само српски народ, него све грађане Републике Српске", поручио је Будимир.

