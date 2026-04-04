Служен парастос и положени вијенци на спомен-обиљежју погинулим припадницима МУП-а

04.04.2026 10:58

Полагање вијенаца код Централног спомен-обиљежја страдалим припадницима МУП-а у Бањалуци, 4. априла 2026. године. Синиша Каран одаје пошту, иза њега Ненад Стевандић, Жељка Цвијановић и Саво Минић.
Код Централног спомен-обиљежја страдалим припадницима Министарства унутрашњих послова Републике Српске у Бањалуци служен је парастос и положени вијенци поводом обиљежавања Дана полиције - 4. априла.

Његово преосвештенство епископ марчански Сава служио је парастос страдалим припадницима Министарства унутрашњих послова Републике Српске код Централног спомен-обиљежја у Бањалуци.

Помену су присуствовали предсједник Републике Српске Синиша Каран, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор Полиције Синиша Кострешевић.

Жељко Будимир

Присуствовали су и делегација Србије, у којој су начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић, директор Полиције Драган Васиљевић, представници Безбједносно-информативне агенције и амбасадор Србије у БиХ Иван Тодоров.

На помену је и делегација Министарства унутрашњих послова Руске Федерације за град Москву.

Парастосу су присуствовали и породице погинулих припадника МУП-а, те представници Трећег пјешадијског Република Српска пука и делегација Оружаних снага БиХ.

Парастос

Почаст погинулим припадницима полиције дошли су да одају и представници Борачке организације Републике Српске, Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске, Савез логораша Републике Српске и Градске управе Бањалука.

Након парастоса и полагања вијенаца, одржаће се централна свечаност у Центру за обуку у Залужанима, гдје је планирана показна вјежба припадника Специјалне антитерористичке јединице, Жандармерије и Управе за ваздухопловство.

За одбрану Републике Српске живот је положило више од 780 припадника МУП-а.

Полиција Српске своју улогу темељи на ратном насљеђу заштите народа и наставља да дјелује као један од кључних стубова безбједности, стабилности и правног поретка.

