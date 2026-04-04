Вишковић честитао Дан полиције

СРНА

СРНА

04.04.2026 10:41

Радован Вишковић у канцеларији Аутопутева Републике Српске
Фото: Уступљена фотографија

Вршилац дужности директора "Аутопутева Републике Српске" Радован Вишковић честитао је Дан полиције министру унутрашњих послова Жељку Будимиру, директору Полиције Синиши Кострешевићу и свим припадницима Министарства унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске.

Вишковић се посебно захвалио припадницима Полиције Републике Српске на њиховом свакодневном, преданом раду и труду, који улажу како би свим грађанима пружили заштиту, подршку и помоћ у свакој ситуацији, не жалећи, притом, ни сопствени живот, саопштено је из "Аутопутева".

"Од свог оснивања, па све до данас, Полиција Републике Српске је идентитет Републике Српске, темељни стуб њеног опстанка и одбране, али и развоја и напретка, те најбољи примјер храбрости и одлучности како се и у рату и у миру брани и чува оно најсветије што имамо – наша отаџбина", нагласио је Вишковић.

Вишковић је свим припадницима МУП-а пожелио срећу на професионалном и личном плану, те успјех у свим задацима, који за циљ имају мирну и просперитетну Републику Српску.

Полиција Републике Српске формирана је 4. априла 1992. године и извршна је институција, оперативни и истражни орган Министарства унутрашњих послова.

