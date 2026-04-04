Корејци панично купују кесе за смеће

ATV
04.04.2026 12:51

Црна кеса пуна смећа завезана и наслоњена на зид
Фото: Pexel/Suparerg Suksai

Свјет се суочава са озбиљним поремећајима у снабдијевању нафтом, док затварање Хормушког мореуза, кључне руте за транспорт око 20 одсто глобалне нафте, покреће домино-ефекат на економију.

Цијене сирове нафте већ су прешле 100 долара по барелу, а аналитичари упозоравају да би могле расти даље. Поскупљење нафте утиче на производњу пластике, хемикалија, транспорт и пољопривреду, што значи да готово сви производи, од хране до електронике, могу поскупјети.

Компаније широм свијета преносе веће трошкове на потрошаче, повећавајући цијене горива, транспорта и производње. Несташице горива и паника међу купцима већ се биљеже у неколико земаља.

У Јужној Кореји људи панично купују вреће за смеће, а влада је позвала организаторе догађаја да смање коришћење предмета за једнократну употребу. Тајван је покренуо линију за произвођаче којима недостаје пластика, док су узгајивачи риже најавили могућа поскупљења због недостатка вакуумских врећа.

У Јапану постоји страх да пацијенти са хроничним затајењем бубрега неће имати адекватну медицинску опрему, док малезијски произвођачи упозоравају на несташицу гуменог латекса, кључног за медицинске рукавице.

Стручњаци истичу да се криза брзо шири на све индустрије – пиво, резанце, чипс, играчке, козметику, љепила за обућу и намјештај, индустријска мазива и раствараче.

Према подацима Међународне агенције за енергију, ово је највећи поремећај у снабдијевању нафтом у историји глобалног тржишта. Дуготрајан прекид могао би изазвати глобалну рецесију, додатни раст инфлације и поремећаје у ланцима снабдијевања.

Земље разматрају коришћење стратешких резерви нафте и тражење алтернативних рута снабдијевања, али стручњаци упозоравају да су ове мјере само краткорочно рјешење.

