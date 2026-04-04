Свечаност у Центру за обуку у Залужанима

Централна свечаност поводом обиљежавања Дана полиције - 4. априла одржава се у Центру за обуку у Залужанима, гдје је планирана показна вјежба припадника Специјалне антитерористичке јединице, Жандармерије и Управе за ваздухопловство.
Министар унутрашњих послова Српске Жељко Будимир истакао је у обраћању на свечаности да је 2025. година можда и најтежа година за народ Српске од завршетка рата.
- То је година када је почела институционална криза, односно када је нелегални високи представник напао институцију предсједника и напао најјачег међу нама, Милорада Додика - истакао је Будимир.
Директор Полиције Србије Драган Васиљевић истакао је да одговорност и спремност које припадници МУП-а Српске показују сваког дана заслужује највише поштовање. Нагласио је да МУП Српске и Србије има изузетну сарадњу.
- Нагласио бих да веза између Србије и Српске представља снажну, исконску спону. То је важан стуб и међусобна подршка - додао је он.
Свечаности присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, лидер СНСД-а Милорад Додик, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор Полиције Синиша Кострешевић.
Присутна је и делегација Србије, у којој су начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић, директор Полиције Драган Васиљевић, представници Безбједносно-информативне агенције и амбасадор Србије у БиХ Иван Тодоров.
На свечаности је и делегација Министарства унутрашњих послова Руске Федерације за град Москву.
Обиљежавању Дана полиције у Центру за обуку присуствују Његово преосвештенство епископ марчански Сава, свештенство Српске православне цркве, министри у Влади Републике Српске, представници Еуфор-а, представници јавног и политичког живота Републике Српске.
На свечаности су и посланици у Народној скупштини Републике Српске, српски представници у институцијама на нивоу БиХ, представници организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
Подсјећамо, претходно је код Централног спомен-обиљежја страдалим припадницима Министарства унутрашњих послова Републике Српске у Бањалуци служен парастос и положени су вијенци.
