У САД-у пронађена жена која је нестала прије 32 године

Жена која је нестала прије готово 32 године као тринаестогодишњакиња у Аризони пронађена је жива, али је истражитељима открила да није била отета, већ је побјегла од куће. Кристина Мари Планте (Christina Marie Plante), данас четрдесетчетворогодишњакиња која живи под другим именом, рекла је истражиоцима за неријешене случајеве из Канцеларије шерифа округа Гила да су јој у бијегу помогли чланови породице, пише НБЦ њуз.
Међутим, Тери Хаџенс (Terry Hudgens), бивши замјеник шерифа округа Гила који је првобитно истраживао нестанак тинејџерке познате као „Тина“, изјавио је да је збуњен изненадним интересовањем за случај за који тврди да је ријешен недуго након пријаве нестанка.
Према његовим ријечима, Кристинин отац имао је старатељство, али је она жељела да живи са мајком. Договориле су се да се нађу док је дјевојчица ишла у оближњу шталу да брине о свом коњу. Мајка и кћи потом су се одвезле до аеродрома у Финиксу и одлетјеле ван државе, „а можда и ван земље“, рекао је.
Хаџенс је додао да је истрага обустављена након што је утврђено да је Планте на сигурном. „Радило се о спору око старатељства“, закључио је.
Главни замјеник шерифа Џејмс Лахти (James Lahti) потврдио је да је Хаџенс водио почетну потрагу, али је нагласио да случај никада није службено затворен.
„То је податак који нисмо имали прије него што смо је пронашли“, рекао је Лахти у петак. „Све до тада нисмо знали гдје је и полазили смо од претпоставке да је отета.“
Лахти је такође потврдио да им је Планте рекла како су јој одређени чланови породице помогли да нестане, али није износио додатне детаље.
„Још увијек истражујемо шта се догодило и обавјештаваћемо јавност како се буду појављивале нове информације“, поручио је.
Шериф округа Гила Адам Шепард (Adam Shepherd) привукао је националну пажњу објавом у сриједу да је Планте пронађена. Из његовог уреда су саопштили да, из поштовања према њеној приватности, неће објављивати никакве детаље о њеној тренутној локацији.
Капетаница Џејми Гарет (Jamie Garrett), замјеница шерифа која је пронашла Планте, открила је да је дјевојчица отишла добровољно уз помоћ чланова породице са којима је остала у контакту.
„Била сам запањена“, изјавила је Гарет. „Претпостављам да није била срећна тамо гдје је и са киме је живјела па је побјегла.“
Гарет је испричала да је Планте рекла како су истражитељи вјеровали да је отета и да се то третира као кривично дјело.
Истражитељица није открила како су тачно лоцирали Планте, али је навела да она није жељела бити пронађена. „Рекла је да је то било давно, да је то био неки прошли живот. Она сада живи свој одрасли живот, има своју породицу и то је нешто о чему више и не размишља“, казала је Гарет.
Планте је живјела у градићу Стар Вели (Star Valley) када је нестала 16. маја 1994. године. Посљедњи пут је виђена на путу према штали гдје је држала коња.
Локални лист Пејсон раундуп (The Payson Roundup) је у чланку од 18. маја 1994. цитирао тадашњег истражитеља Хаџенса, који је рекао да је Планте „пријатељима помињала бијег. Али нико то није схватао превише озбиљно јер нису мислили да би икада отишла без свог коња и брата“.
У то вријеме, Планте је живјела са тетком и ујаком који су понудили награду од 10.000 долара за информацију о њеној локацији. Њено име унесено је у националне базе података о несталој дјеци.
Доступни подаци показују да је жена са њеним именом и датумом рођења живјела у Портланду у Орегону од јуна 2004. до маја 2006, али локална полиција није имала контакт са том особом.
