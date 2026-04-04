Цвијановић: Полиција свакодневно показује шта су углед, част и гаранција слободе

Извор:

СРНА

04.04.2026 12:56

Коментари:

0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић говори на обиљежавању Дана полиције у Центру за обуку у Залужанима, 4. априла 2026.
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изразила је данас задовољство што Полиција Републике Српске у свакој кризи коју проживљавамо показује шта су углед и част, али и гаранција слободе.

Цвијановићева је нагласила да Полиција Српске професионално обавља све своје задатке од заштите људи и имовине, до очувања уставног поретка Републике Српске.

"Ни Полиција ни Република Српска нису настали да би кратко трајали, већ да би вјечно трајали", поручила је Цвијановићева на централној свечаности поводом Дана полиције у Центру за обуку у Залужанима.

Цвијановићева је посебно исказала поштовање према свим припадницима Министарства унутрашњих послова који су своје животе уткали у Републику Српску и слободу у којој данас живимо.

"Желим да ваш будући рад буде успјешан. Желим да у миру, у слободи, у нашој Републици Српској прослављамо све наше празнике, па тако и Дан полиције", поручила је Цвијановићева

Тагови :

Жељка Цвијановић

Дан полиције Републике Српске

МУП Републике Српске

Центар за обуку Залужани

Полиција Републике Српске

