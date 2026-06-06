Арт радар: Стефан Илић и Андреа Симић

Извор:
АТВ
У емисији 'Арт радар', ове недјеље упознајемо вас са умјетничким процесима, али из потпуно два различита угла.
Наша Милица Марјановић је уз Стефана Илића направила слатка мала умјетничка дјела, а Андреа Симић, нас је увела у свијет чаробног иконописања.
Формат 'Арт радар' је емисија која ће вам открити људе који стварају умјетност и који се својим изразом издвајају из масе. Исто тако, донијеће и седмични преглед локалних и свјетских актуелности из области културе, умјетности и поп арта.
Емисију уређује Ена Митровски, а води Милица Марјановић.
Арт радар', недјеља у 20 часова.
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