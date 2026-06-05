Битно: О комуналним услугама

Извор:
АТВ
Битно вечерас у 21 час и 9 минута о комуналним услугама, њиховим цијенама и квалитету.
За 'Битно' говоре: Радован Мајкић, директор предузећа 'Водовод' а.д. Бањалука, Милан Плавшић, технички директор предузећа 'Чистоћа' а.д Бањалука, Стојан Вукајловић, адвокат из Бањалуке, Ђорђе Карић, директор Јавног комуналног предузећа 'Паркинг сервис' д.о.о. Требиње.
Формат ’Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Инес Ђанковић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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