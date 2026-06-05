Народ прича: Манастир Ступље

Извор:
АТВ
Биљана нас овог петка води у манастир Ступље, светињу скривену у природи надомак Прњавора и Челинца.
Рушен кроз вијекове, дуго скриван испод земље и готово заборављен, манастир је поново васкрсао.
Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.
Емисију уређује и води Биљана Стокић.
'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.
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