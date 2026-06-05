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Народ прича: Манастир Ступље

Извор:

АТВ

05.06.2026 11:50
нови визуал народ прича
Фото: АТВ

Биљана нас овог петка води у манастир Ступље, светињу скривену у природи надомак Прњавора и Челинца.

Рушен кроз вијекове, дуго скриван испод земље и готово заборављен, манастир је поново васкрсао.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Народ прича

Биљана Стокић

АТВ

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