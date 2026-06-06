Енерго клуб: Најактуелније енерго теме

Извор:
АТВ
Нови 'Енерго клуб' истражује колико лажна боловања оптерећују енерго предузећа у Српској.
Распитали смо се да ли је Билећко језеро спремно за сушу.
Доносимо и информације о доби Електродистрибуције Пале.
Одговарамо на питање има ли енерго пројеката и колико их је тешко реализовати.
'Енерго клуб' пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.
'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.
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