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Енерго клуб: Најактуелније енерго теме

Извор:

АТВ

06.06.2026 13:07
енерго ново
Фото: атв

Нови 'Енерго клуб' истражује колико лажна боловања оптерећују енерго предузећа у Српској.

Распитали смо се да ли је Билећко језеро спремно за сушу.

Доносимо и информације о доби Електродистрибуције Пале.

Одговарамо на питање има ли енерго пројеката и колико их је тешко реализовати.

'Енерго клуб' пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Енерго клуб

Бојан Носовић

Теодора Бјелогрлић

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