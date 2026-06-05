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Бизнис клуб: Повезивање Републике Српске и Србије

Извор:

АТВ

05.06.2026 16:48
Бизнис клуб: Повезивање Републике Српске и Србије

'Бизнис клуб' ове суботе о повезивању Србије и Републике Српске – причамо о једном ТАГ уређају за електронско плаћање путарине на ауто-путевима у Републици Српској и Србији. О овој теми, као и другим актуелностима разговарамо са Радованом Вишковићем, в.д. директором 'Аутопутева Републике Српске'.

Доносимо детаље капање Управе за индиректно опорезивање 'Стоп шверцу 2026'.

Шта је каријерно или професионално информисање ученика осмих и деветих разреда основних школа и њихових родитеља?

Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Бизнис клуб

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