ТВ Дуел: Шта би грађани, а шта политичари питали Станивуковића и Минића?

Аутор:АТВ
Лоше саобраћајнице, хигијена у граду, реализације кључних инфраструктурних пројеката, само су нека од тема које би се требале поменути у предстојећем ТВ дуелу.
Питања на које би грађани вољели добити одговоре, провјерили смо на терену? Није релевантан узорак, али будући да смо анкету радили у Бањалуци, коментари и питања углавном су упућени на адресу градоначелника.
На питање како живите грађани одговарају:
"Ко и остали, питао бих кад мисли да среди град, град никад није био прљавији него сад".
"Да поправи живот обичног становништва, стандард да се поправи".
"Градоначелнику, зашто не води рачуна о свом граду, него се бави политиком која уопште није за њега, мислим да никад није било ружније у нашем граду, него што је данас када је он градоначелник, па може да се љути или не, али таква јуче ситуација".
"Градоначелнику бих прво поставио питање, с обзиром да сам у Бањалуци цијели живот, Бањалука никад није била неуреднија, причање да се улице перу није тачно, а премијеру нека се бори, унапређују, они за сад доста добро раде, али има ту могућности и они треба да се окрену људима".
Различите реакције на друштвеним мрежама:
"Хоћеш ли смјети предложити да РС узврати на блокирање Прелаза Градишка са блокирањем 5ц?".
"До тад ће опозиција званично рећи име кандидата?".
"Сигурно ће Саво Минић показати озбиљност и искуство у ТВ дуелу и изаћи као побједник, демонстрирајући јасно вођство и одговорност пред грађанима Републике Српске".
"Радо ћу гледати овај ТВ дуел,желим да видим како ће се Драшко понашати када буде морао одговарати на многа питања која се односе на ствари које је обећао,а није испунио".
Предсједника СДС-а као грађанина Бањалуке занима реализација крупних пројеката, како каже уређење обала Врбаса и парк код Делте нису значајни инфраструктурни пројекти за свакодневницу грађана.
"Шта је у плану када су у питању реализација крупних пројеката за град Бањалуку и шта је то прво што ће бити реализовано, јер дуго се прича о тим значајним инфраструктурним пројектима. Питао бих господина Саву Минића, када намјерава заиста озбиљно да се позабави сређивањем стања у јавним предузећима у Републици Српској, прије свега у Електропривреди, шумама Републике Српске, а видимо и да се жељезнице доспјеле у врло тешку ситуацију, кад се то заиста планира озбиљно посветити и на који начин се мисли рјешавати ситуацију у јавним предузећима", рекао је Бранко Блануша, предсједник СДС-а.
Влада Српске даје подршку развоју малих, изразито неразвијених општина, па је једна од мјера била другачија прерасподјелу ПДВ-а у односу на велике градове. Ипак, начелник општине језеро, примједбе има према градоначелнику Бањалуке који ту иницијативу није подржао, па питање упућује њему.
"Питање за Драшка Станивуковића, да ли он сматра да мале и изразито неразвијене општине, не требају да имају подршку и другачију прерасподјелу ПДВ-а, самим тим би било и питање за предсједника владе да ли ће се и даље тежити овој подршци малих општина управно на другачију прерасподјелу ПДВ-а", рекла је Снежана Ружичић, начелник општине Језеро.
Предсједник Народне Скупштине Републике Српске, није имао конкретно питање, али позива на јединство између градски и ентитетских институција.
"Ја нисам за то да један ров у Бањалуци има градоначелник, други да имамо ми предсједник републике, предсједник владе и да се између тих ровова крећу наша дјеца, ја сам за једну врсту кохробитације и синергије. Не требамо све да уведемо у неку врсту изборне утакмице, наш посао је да служимо грађанима и мислим да то до сада ова влада чини најбоље", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Горан Селак, министар правде уочава проблеме на саобраћајницама, те у том смјеру је и поставио питање градоначелнику.
"Као грађанин Бањалуке могу да питам градоначелника да мора ставити у правне оквире функционисање града, када је у питању наплата паркинга, када је у питању рјешавање инфраструктурних проблема, видимо да су улице дотрајале, да има доста оштећења, доста рупа на бањалучким улицама, да град мора бити чистији, да се поради на хигијени", рекао је Горан Селак, министар правде Републике Српске.
Грађани Републике Српске очекују да ће 14.04. добити одговоре на сва ова питања, али и на многа друга. Да ли ће остаје нам да видимо?
