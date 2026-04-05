Вучић: Пронашли смо два велика ранца са експлозивом и штапинима

На пар стотина метара од гасовода нашли смо два велика ранца са експлозивом и штапинима, рекао је предсједник Србије Александар Вучић, коментаришући акцију полиције и војске која се од јутрос одвија на подручју Кањиже.
"Нашли су пси трагачи, наша војска и полиција, на пар стотина метара од гасовода два велика ранца са експлозивом и штапинима! Компреспрску станицу бранимо као Крагујевац и Ниш, тамо птица не може да полети, а ово се десило на северу Војводине, у обавjештајном смислу наши људи су обавили добар посао, рекао је Вучић и додао:
"Увиђај је у току, одређени трагови постоје о којима у овом тренутку не могу да говорим. То је велики простор и велико језеро па су дуго тражили а хеликоптерске јединице су много помогле".
Он каже да је разговарао са мађарским премијером Виктором Орбаном.
"Ја сам разговарао ас Виктором Орбаном, којег сам упознао са првим резултатима истраге наших војно-полицијских органа, у вези са угрожавањем критичне гасне инфраструктуре која повезује Србију и Мађарску.
Војно-безбједносна агенција ће вас обавјештавати у дану о свему. Срећа па су наши људи у обавјештајном смислу обавили добар посао. Надам се да ће да уклоне експлозив без жртава.
