Вучић: Пронашли смо два велика ранца са експлозивом и штапинима

На пар стотина метара од гасовода нашли смо два велика ранца са експлозивом и штапинима, рекао је предсједник Србије Александар Вучић, коментаришући акцију полиције и војске која се од јутрос одвија на подручју Кањиже.

"Нашли су пси трагачи, наша војска и полиција, на пар стотина метара од гасовода два велика ранца са експлозивом и штапинима! Компреспрску станицу бранимо као Крагујевац и Ниш, тамо птица не може да полети, а ово се десило на северу Војводине, у обавjештајном смислу наши људи су обавили добар посао, рекао је Вучић и додао:

"Увиђај је у току, одређени трагови постоје о којима у овом тренутку не могу да говорим. То је велики простор и велико језеро па су дуго тражили а хеликоптерске јединице су много помогле".

Он каже да је разговарао са мађарским премијером Виктором Орбаном.

"Ја сам разговарао ас Виктором Орбаном, којег сам упознао са првим резултатима истраге наших војно-полицијских органа, у вези са угрожавањем критичне гасне инфраструктуре која повезује Србију и Мађарску.

Војно-безбједносна агенција ће вас обавјештавати у дану о свему. Срећа па су наши људи у обавјештајном смислу обавили добар посао. Надам се да ће да уклоне експлозив без жртава.

Кањижа полиција

Србија

Гасовод

Александар Вучић

Прочитајте више

Војска и полиција на подручју општине Кањижа

Србија

Откривен узрок драме у Кањижи: Ево зашто војска и полиција чешљају терен

1 д

0
Опсадно стање, полиција и војска блокирале путеве: Шта се дешава код Кањиже

Србија

Опсадно стање, полиција и војска блокирале путеве: Шта се дешава код Кањиже

1 д

0
Србин који не може да умре, Томислав 22 пута преварио смрт

Србија

Србин који не може да умре, Томислав 22 пута преварио смрт

2 д

0
Грађани упозорени: Ово је строго забрањено у Србији

Србија

Грађани упозорени: Ово је строго забрањено у Србији

3 д

0

Више из рубрике

Војска и полиција на подручју општине Кањижа

Србија

Откривен узрок драме у Кањижи: Ево зашто војска и полиција чешљају терен

1 д

0
Опсадно стање, полиција и војска блокирале путеве: Шта се дешава код Кањиже

Србија

Опсадно стање, полиција и војска блокирале путеве: Шта се дешава код Кањиже

1 д

0
Османи више није предсједник тзв. Косово

Србија

Османи више није предсједник тзв. Косово

1 д

0
Изгорјела теретана Бранка Лазића

Србија

Изгорјела теретана Бранка Лазића

1 д

0

