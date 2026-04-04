Изгорјела теретана Бранка Лазића

АТВ
04.04.2026 16:55

У суботу је изгорјела теретана у Новој Пазови, која је у власништву бившег капитена Црвене звезде Бранка Лазића.

Према незваничним информацијама, у тренутку избијања пожара било је људи у теретани.

На терену су ватрогасци, а узрок пожара још није познат.

Ко је Бранко Лазић

Бранко Лазић је бивши професионални кошаркаш, дугогодишњи капитен Црвене звезде и репрезентативац Србије. Годинама је био један од најбољих одбрамбених играча у историји регионалне кошарке и човјек који држи готово све клупске рекорде тима са Малог Калемегдана, пише Спортал.

Лазић је кошарку почео да тренира у Лозници. Професионални пут је започео је у ФМП-у из Железника 2007. године, што му је 2011. године отворило врата Црвене звезде.

Наслиједио је улогу вође тима 2017. године од Луке Митровића. Играч је са највише одиграних утакмица у црвено-бијелом дресу (преко 800) и најтрофејнији кошаркаш у историји клуба (преко 20 титула).

Највећи успјех са националним тимом Србије је остварио 2017. године на Европском првенству, гдје је под вођством Александра Ђорђевића освојио сребрну медаљу.

