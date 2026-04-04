Изгорјела теретана Бранка Лазића

Аутор:АТВ
Коментари:0
У суботу је изгорјела теретана у Новој Пазови, која је у власништву бившег капитена Црвене звезде Бранка Лазића.
Према незваничним информацијама, у тренутку избијања пожара било је људи у теретани.
На терену су ватрогасци, а узрок пожара још није познат.
Бранко Лазић је бивши професионални кошаркаш, дугогодишњи капитен Црвене звезде и репрезентативац Србије. Годинама је био један од најбољих одбрамбених играча у историји регионалне кошарке и човјек који држи готово све клупске рекорде тима са Малог Калемегдана, пише Спортал.
Лазић је кошарку почео да тренира у Лозници. Професионални пут је започео је у ФМП-у из Железника 2007. године, што му је 2011. године отворило врата Црвене звезде.
Наслиједио је улогу вође тима 2017. године од Луке Митровића. Играч је са највише одиграних утакмица у црвено-бијелом дресу (преко 800) и најтрофејнији кошаркаш у историји клуба (преко 20 титула).
Највећи успјех са националним тимом Србије је остварио 2017. године на Европском првенству, гдје је под вођством Александра Ђорђевића освојио сребрну медаљу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
1 д0
Кошарка
2 д0
Кошарка
2 д0
Кошарка
3 д0
Србија
1 д0
Србија
1 д0
Србија
2 д0
Србија
2 д0
Најновије
Најчитаније
08
53
08
46
08
43
08
37
08
34
Тренутно на програму