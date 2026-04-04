Огласила се Славица Ђукић Дејановић поводом смрти супруга емотивном поруком

АТВ
04.04.2026 11:54

Политичарка Славица Ђукић Дејановић позира испред заставе Србије
Фото: Printscreen/Instagram/slavica.djukic.dejanovic

Славица Ђукић Дејановић огласила се на свом Инстаграм налогу потресном објавом поводом смрти супруга Ранка Дејановића.

Она је била у браку са њим три деценије а Дејановић јој је вратио вјеру у љубав након развода од првог супруга.

Сломљена и неутјешна Славица објавила је емотивну поруку те се опростила од свог супруга јаким ријечима.

У емотивној поруци, она је истакла да је неутјешна због великог губитка, описујући Ранка као особу која је оставила дубок траг међу породицом и пријатељима. Ранко Дејановић био је цијењен у свом окружењу, познат по својој посвећености и људскости.

- Са тугом обавјештавамо родбину, пријатеље и познанике да нас је напустио наш драги Ранко Дејановић.

Сахрана ће се обавити у понедељак у 14.30 часова на Новом гробљу.

Остаће заувијек у нашим срцима као човјек топлине, доброте и поштења. Његова блага ријеч, осмијех и спремност да помогне другима заувијек ће живјети у сјећањима свих који су га познавали. Његова племенитост и људскост оставили су неизбрисив траг у животима многих.

Са љубављу и тугом чуваћемо успомену на њега.

Почивај у миру драги мој Ранко - писало је у објави.

Видно сломљена, Славица је у објави обавијестила јавност и о датуму сахране, позвавши све који су га познавали да дођу и одају му посљедњу почаст.

Њена порука изазвала је бројне изразе саучешћа и подршке у коментарима.

