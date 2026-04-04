Logo
Large banner

Човић јавно критиковао Обрадовића послије пораза у дербију

Аутор:

АТВ
04.04.2026 16:16

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Црвена звезда није успјела да побиједи Партизан на домаћем терену у 35. колу Евролиге. Сусрет који је на програму био у четвртак увече оставио је велики траг на табели елитног такмичења, па сад екипа Саше Обрадовића нема право на грешку.

Осим тога, утисак је оставила и реакција тренера који послије изгубљеног дербија био видно љут, а понашање Обрадовића прокоментарисао је и предсједник Кошаркашког савеза Небојша Човић.

Партизан је славио у Београдској арени, а послије побједе тренер Саша Обрадовић једва да се поздравио са тренером противничког тима и ту није био крај. Пред камерама је говорио врло кратко, тек да се обрати послије болног пораза, па је понашање главног стратега осудио и Небојша Човић, речима да тренер мора да говори и кад губи и кад побјеђује.

"Није у реду тако, нисте ви ту само као тренер да причате само кад побјеђујете, него и кад губите", започео је Небојша Човић у емисији "Поподне" на Уна телевизији.

"Уз све уважавање и разумијевање да му (Саши Обрадовићу) је пало јако тешко, то му је била важна утакмица, али свака Звездина утакмице је важна, као и Партизанова. Немој да долазиш да играш за Звезду, ако не умијеш да играш под притиском. Друго, тај притисак мора да се носи са 100, 200, 500, милион, милион и по евра. За то сте плаћени."

Миљеновић умјесто Јага? Паметна одлука или не?

Говорио је Човић и о одлуци тренера да у тиму буде Стефан Миљеновић, умјесто Јага дос Сантоса.

"Наравно, ја нисам човјек који попушта у дисциплини. Потичем из старе наше кошаркашке школе гдје дисциплина у клубу мора да буде војничка, нема пуно демократије, мора да се зна ред. Никад нисам волио циркузантске варијанте ни на једном терену. Мораш да будеш концентрисан, да играш максимално. Мислим да је (Дејан) Давидовац мора да буде међу 12, то је моје мишљење. Видим да се против Јага (дос Сантоса) доста смишљена и подмукла менаџерска кампање, он је овакав, онакав, неко је други бољи. Уз све уважавање нашег домаћег плеја (Стефана) Миљеновића, који је фантастично одиграо одбрану против Панатинаикоса, како је одиграо одбрану над (Кендирком) Наном и како је Нан добио техничку. Тако да... има ту разних елемената."

"Звезда је изгорјела под притиском, иако је прошле године био дупло јефтинији тим. Кад смо завршили Куп прошле године, ако се не варам имали смо 16 побједа и 10 пораза. И имали смо пред нама још осам утакмица, шест смо играли у Београду, гдје смо на пет били директни домаћини, а на шестој је био Макаби. И десило се шта се десило."

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner