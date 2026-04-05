Опсадно стање, полиција и војска блокирале путеве: Шта се дешава код Кањиже

На територији општине Кањижа у близини села Трешњевац уочене су јаке снаге припадника полиције и војске са више путничких, теренских и комби возила.
Припадници полиције и војске блокирали су више путних праваца у општини Кањижа.
Србија
Откривен узрок драме у Кањижи: Ево зашто војска и полиција чешљају терен
Како сазнаје РТС, блокирани су путеви из правца села Трешњевац ка селу Војвода Зимоњић, као и путни правац од селе Војвода Зимоњић, ка селу Велебит, а у ваздуху се чују и хеликоптери.
Полиција и војска претражују терене на путном правцу Трешњевац- Војвода Зимоњић, као и на путном правцу ка селу Велебит.
Претрес се врши комбиновано са земље, уз контролу и координацију из ваздуха.
Како РТС сазнаје, по одобрењу ВЈТ у Суботици, припадници Управе криминалистичке полиције заједно са Војном полицијом и другим јединицама Војске Србије ангажовани су од раних јутарњих часова на блокади и претресу дијела територије у општини Кањижа, ради потраге за недозвољеним материјама опасним по животе грађана и делове виталне инфраструктурне објекте у том дијелу Србије.
