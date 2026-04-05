Откривен узрок драме у Кањижи: Ево зашто војска и полиција чешљају терен

05.04.2026 08:51

Војска и полиција на подручју општине Кањижа
Више јавно тужилаштво у Суботици дало је одобрење припадницима Министарства одбране и Министарства унутрашњих послова Србије да изврше претрес терена због сазнања да може доћи до угрожавања критичне гасне инфраструктуре као и грађана који живе на овом подручју.

Одмах по одобрењу надлежног ВЈТ у Суботици, на лице мјеста изашли су припадници УКП, војне полиције, 72. специјалне бригаде и припадници других јединица МУП-а.

Кањижа полиција војска

Србија

Опсадно стање, полиција и војска блокирале путеве: Шта се дешава код Кањиже

Ангажовани су контрадиверзиони тимови, пси трагачи, а хеликоптери надгледају активности из ваздуха.

Ангажовано је преко 130 припадника МУП-а.

Подсјетимо, полиција и војска од јутрос претражују терене на путном правцу Трешњевац Војвода Зимоњић, као и на путном правцу ка селу Велебит у општини Кањижа.

Претрес терена се врши комбиновано са земље уз контролу и координацију из ваздуха.

