Откривен узрок драме у Кањижи: Ево зашто војска и полиција чешљају терен

Више јавно тужилаштво у Суботици дало је одобрење припадницима Министарства одбране и Министарства унутрашњих послова Србије да изврше претрес терена због сазнања да може доћи до угрожавања критичне гасне инфраструктуре као и грађана који живе на овом подручју.
Одмах по одобрењу надлежног ВЈТ у Суботици, на лице мјеста изашли су припадници УКП, војне полиције, 72. специјалне бригаде и припадници других јединица МУП-а.
Србија
Опсадно стање, полиција и војска блокирале путеве: Шта се дешава код Кањиже
Ангажовани су контрадиверзиони тимови, пси трагачи, а хеликоптери надгледају активности из ваздуха.
Ангажовано је преко 130 припадника МУП-а.
Подсјетимо, полиција и војска од јутрос претражују терене на путном правцу Трешњевац Војвода Зимоњић, као и на путном правцу ка селу Велебит у општини Кањижа.
Претрес терена се врши комбиновано са земље уз контролу и координацију из ваздуха.
