Дојава о бомби и у Делти у Србији

Због тога што је пријављено да је у тржном центру Делта Планет постављена екслозивна направа, полиција је евакуисала грађане. Увиђај је у току, а обавештено је и Тужилаштво.
Док запослени у неким објектима кажу да су им обезбјеђења рекли да напусте тржни центар, из полиције кажу да им је у 18:30 пријављено да је у овом тржном центру постављена бомба.
Посјетиоци и запослени напустили су објекат што је створило гужву на паркингу и на Булевару Немањића.
Полиција је била око целог објекта и обезбеђивала саобраћај и наводе да је о свему обавештено надлежно Тужилаштво и да је увиђај у току.
Дојава о постављеној бомби у Бањалуци
Пријетње о постављеној бомби добио је тржни центар Делта Планет и у Бањалуци. Након пријетећег мејла полиција је експресно реаговала и евакуисала посјетиоце.
Након противдиверзионог прегледа утврђено је да је дојава била лажна.
