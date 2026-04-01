Дојава о бомби и у Делти у Србији

Аутор:

АТВ
01.04.2026 22:00

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Због тога што је пријављено да је у тржном центру Делта Планет постављена екслозивна направа, полиција је евакуисала грађане. Увиђај је у току, а обавештено је и Тужилаштво.

Док запослени у неким објектима кажу да су им обезбјеђења рекли да напусте тржни центар, из полиције кажу да им је у 18:30 пријављено да је у овом тржном центру постављена бомба.

Посјетиоци и запослени напустили су објекат што је створило гужву на паркингу и на Булевару Немањића.

Полиција је била око целог објекта и обезбеђивала саобраћај и наводе да је о свему обавештено надлежно Тужилаштво и да је увиђај у току.

Дојава о постављеној бомби у Бањалуци

Пријетње о постављеној бомби добио је тржни центар Делта Планет и у Бањалуци. Након пријетећег мејла полиција је експресно реаговала и евакуисала посјетиоце.


Након противдиверзионог прегледа утврђено је да је дојава била лажна.

Делта дојава о бомби

Бања Лука

Нема безбједносне пријетње, дојава о бомби у Делти била лажна


