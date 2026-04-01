Нова ера боловања: Од данас се мијењају правила

Од данас, 1. априла, могуће је електронско подношење захтијева за обрачун или рефундацију накнаде зараде.
Послодавцима ће од данас, 1. априла бити омогућено и електронско подношење захтијева за обрачун или рефундацију накнаде зарада ка Републичком фонду за здравствено осигурање (РФЗО), као и могућност електронског подношења приговора на оцјену изабраних љекара и љекарских комисија, и електронско подношење захтјева за поновну оцјену и вјештачење боловања, чиме се остварује пуна функционалност система еБоловање-Послодавац.
Обавеза коришћења софтверског решења еБоловање - Послодавац за све послодавце на територији Србије је почела 1. јануара 2026, осим за предузетнике који запошљавају друга лица, којима је рок за почетак коришћења софтверског рјешења 1. јануар наредне године.
Од 1. јануара ове године почело је електронско отварање, вођење и затварање боловања од стране изабраних љекара у свим домовима здравља на територији Србије, као и достављање електронских потврда и дознака везаних за боловања запослених њиховим послодавцима, али и достављање дознака РФЗО када су боловања на терет фонда.
Нове функционалности имају за циљ да послодавцима омогуће једноставније и прецизније подношење захтијева ка РФЗО, смање административне процедуре и убрзају комуникацију са здравственим системом.
Систем такође омогућава и праћење статуса поднетих захтева и приговора кроз обавјештења у оквиру софтверског решења, чиме се додатно унапрјеђује транспарентност и ефикасност поступака.
Наиме, како је раније рекао директор Канцеларије за ИТ и еУправу, Михаило Јовановић, увођењем система еБоловање:
Послодавац направљен је важан корак ка потпуној дигитализацији поступка отварања и вођења боловања у Србији што значајно олакшава процедуре за грађане, смањује административни терет за здравствене раднике и омогућава послодавцима брже и ефикасније управљање.
Он је крајем марта изјавио да је "еБоловање-Послодавац" највећи информациони систем који је развијен у јавној управи, да у њему ради близу 6.000 изабраних лекара из 153 здравствене институције, као и да се њему налази више од 44.000 послодаваца из привреде и јавне управе.
Навео је и да је преписано више од 466.000 електронских дознака, преноси Курир.
