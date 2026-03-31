Тешка несрећа код Сомбора: Ударио дјевојку на пјешачком, преминула у болници

31.03.2026 18:16

Тешка несрећа код Сомбора: Ударио дјевојку на пјешачком, преминула у болници
Припадници Министарства унутрашњих послова у Сомбору ухапсили су У. М. (21) из Сивца због постојања основа сумње да је учинио кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја.

Он се сумњичи да је 28. марта, око три сата ујутру, у Сивцу изазвао саобраћајну несрећу, возећи "цитроен", ударио дјевојку (29) која је прелазила улицу на обиљеженом пјешачком прелазу.

Двадесетдвогодишња дјевојка је од задобијених повреда преминула у Општој болници у Сомбору.

У. М. је одређено задржавање до 48 сати након чега је, уз кривичну пријаву, приведен Вишем јавном тужилаштву у Сомбору. Судија за претходни поступак одредио му је притвор до 30 дана.

