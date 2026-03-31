Огласио се Ивица Дачић о наставку лијечења, посебно се захвалио Стевандићу

Аутор:АТВ
Коментари:3
Министар унутрашњих послова и председник Социјалистичка партија Србије Ивица Дачић, изјавио је да данас засједа љекарски конзилијум који одлучује о наставку његовог лијечења, уз могућност да током дана буду саопштене и позитивне вијести о изласку из болнице.
"То не значи да је лијечењу крај, и да ћу сутра већ моћи на посао, али је знак опоравка", навео је Дачић на Инстаграму.
Он је додао да је, међу политичарима који су му пружили подршку током лијечења, претходног дана пропустио да помене предсједника Скупштине Републике Српске Ненада Стевандића.
"Хвала Ненаду и свима другима незнаним који су били уз мене када ми је било најтеже. Само полако, хвала за све, идемо даље", навео је Дачић.
Дачић је хоспитализован 25. фебруара на Клинички центар Србије због обостране упале плућа. Био је на респиратору до 2. марта, а већ 5. марта премјештен је са интензивне његе на одељење.
Из болнице је отпуштен 9. марта, након чега је упућен на кућно лијечење, док је 21. марта саопштио да се налази на опоравку на кардиологији, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Свијет
3 ч0
Емисије
4 ч0
Здравље
4 ч0
Најновије
Најчитаније
17
20
17
12
17
03
16
59
16
44
Тренутно на програму