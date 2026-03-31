Има ли разлога за бригу? Потврђен први случај птичијег вируса код човјека

У Европи је потврђен први случај заразе вирусом птичје грипе Х9Н2 код човјека, објавило је италијанско Министарство здравства.
Ријеч је о дјечаку који се заразио изван Европе, током боравка у Африци, а по повратку у Италију дијагностификован му је вирус у регији Ломбардији.
Према доступним информацијама, дјечак има одређене здравствене потешкоће, али засад развија само благе симптоме. Из предострожности је смјештен у изолацију у болници Сан Герардо у Монзи, гдје се његово стање пажљиво прати.
Здравствене власти истичу како нема доказа о преносу вируса унутар Европе, што додатно смањује забринутост за ширу популацију.
Вирус Х9Н2 припада скупини грипе типа А, која укључује и познате сезонске вирусе. Али, за разлику од њих, овај се вирус примарно јавља код птица и ријетко прелази на људе.
Стручњаци га сврставају међу вирусе ниске патогености, што значи да код људи обично узрокује благу клиничку слику. До заразе најчешће долази изравним контактом с перади у контаминираном околишу.
Иако је ово први случај у Европи, сличне инфекције већ су забиљежене у Азији и Африци, понајвише у Кини.
Иако Х9Н2 засад не представља озбиљну пријетњу, стручњаци упозоравају на шири контекст. У свијету су присутни и знатно опаснији сојеви птичје грипе, попут Х5Н1, који показује већу способност ширења на сисавце и изазива теже облике болести.
Овај случај стога служи као подсјетник да су вируси птичје грипе непредвидиви и да је континуирани надзор кључан за правовремену реакцију, истиче Индепендент
