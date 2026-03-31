Logo
Large banner

Ипак ништа од бесплатног паркинга у Бањалуци: Огласила се Градска управа

Аутор:

АТВ
31.03.2026 12:55

Коментари:

2
Ипак ништа од бесплатног паркинга у Бањалуци: Огласила се Градска управа
Фото: АТВ

Након што је одлука градоначелника Драшка Станивуковића о наплати паркинга у Бањалуци истекла, огласили су се из Градске управе.

Како су истакли, рок важења одлуке о осигуравању контиуитета функционисања ове дјелатности у Бањалуци је продужен.

"Имајући у виду да комунална дјелатност од посебног јавног интереса која се односи на управљање јавним просторима за паркирање возила подлијеже наплати у свим локалним заједницама Републике Српске, продужен је рок важења одлуке о осигуравању контиуитета функционисања ове дјелатности у Бањалуци", саопштили су из Градске управе и додали:

"Наиме, како би се омогућило несметано одвијање ове комуналне дјелатности и очували приходи града, рок важења ове одлуке продужен је на 90 дана".

Подсјетили су да град Бањалука, као и друге локалне заједнице у Републици Српској, у складу са Уставом и Законом има право да врши обављање комуналне дјелатности од посебног јавног интереса која се односи на управљање јавним просторима за паркирање возила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Паркинг

Бањалука

plaćanje

Коментари (2)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner