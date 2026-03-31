Ипак ништа од бесплатног паркинга у Бањалуци: Огласила се Градска управа

Аутор:АТВ
Коментари:2
Након што је одлука градоначелника Драшка Станивуковића о наплати паркинга у Бањалуци истекла, огласили су се из Градске управе.
Како су истакли, рок важења одлуке о осигуравању контиуитета функционисања ове дјелатности у Бањалуци је продужен.
"Имајући у виду да комунална дјелатност од посебног јавног интереса која се односи на управљање јавним просторима за паркирање возила подлијеже наплати у свим локалним заједницама Републике Српске, продужен је рок важења одлуке о осигуравању контиуитета функционисања ове дјелатности у Бањалуци", саопштили су из Градске управе и додали:
Бања Лука
Од сутра у Бањалуци бесплатан паркинг: Истекао рок од 90 дана
"Наиме, како би се омогућило несметано одвијање ове комуналне дјелатности и очували приходи града, рок важења ове одлуке продужен је на 90 дана".
Подсјетили су да град Бањалука, као и друге локалне заједнице у Републици Српској, у складу са Уставом и Законом има право да врши обављање комуналне дјелатности од посебног јавног интереса која се односи на управљање јавним просторима за паркирање возила.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
29
13
28
13
19
13
18
13
11
Тренутно на програму