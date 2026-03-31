ПУ Бањалука: Конзул Хрватске није желио кривично гоњење нападача

Бањалучка полиција ради на идентификовању мушкараца који су у недјељу напали конзула Хрватске и његовог брата и нанијели им тјелесне повреде.
”Полицијски службеници ПУ Бањалука предузимају неопходне мјере и радње у циљу утврђивања свих чињеница и околности пријаве, као и идентификовања лица која се могу довести у везу с тим догађајем”, наводе у ПУ Бањалука.
Додају да је цијели случај полицији пријављен 29. марта око 4.15 часова.
”Полицији је пријављено да је више непознатих мушкараца физички напало П.Л. и Д.Л., држављане Хрватске, који су задобили тјелесне повреде. Приликом поступања полицијских службеника П.Л. и Д.Л. су изјавили да не желе кривично гоњење нападача”, саопштила је ПУ Бањалука.
