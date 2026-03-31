Logo
Large banner

ПУ Бањалука: Конзул Хрватске није желио кривично гоњење нападача

Извор:

АТВ

31.03.2026 11:48

Коментари:

2
МУП Републике Српске, полиција, грб
Фото: АТВ

Бањалучка полиција ради на идентификовању мушкараца који су у недјељу напали конзула Хрватске и његовог брата и нанијели им тјелесне повреде.

”Полицијски службеници ПУ Бањалука предузимају неопходне мјере и радње у циљу утврђивања свих чињеница и околности пријаве, као и идентификовања лица која се могу довести у везу с тим догађајем”, наводе у ПУ Бањалука.

Додају да је цијели случај полицији пријављен 29. марта око 4.15 часова.

”Полицији је пријављено да је више непознатих мушкараца физички напало П.Л. и Д.Л., држављане Хрватске, који су задобили тјелесне повреде. Приликом поступања полицијских службеника П.Л. и Д.Л. су изјавили да не желе кривично гоњење нападача”, саопштила је ПУ Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

нападнут хрватски конзул

ПУ Бањалука

Бањалука

Коментари (2)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner