Од сутра у Бањалуци бесплатан паркинг: Истекао рок од 90 дана

Привремена одлука градоначелника Драшка Станивуковића о наплати паркинга, која је донесена 1. јануара на период од 90 дана је истекла.
С обзиром да у међувремену није усвојен нови модел управљања, нити је основано јавно предузеће које би преузело ову дјелатност, од сутра не постоји правни основ за наплату паркинга.
То у пракси значи да ће паркирање у граду бити бесплатно, барем док се не усвоји ново рјешење.
Подсјећамо, Скупштина града Бања Лука је раније обавезала Градску управу да до почетка 2026. године године ријеши питање управљања јавним паркиралиштима, али та обавеза није испуњена. Приједлог да овај посао преузме Завод за изградњу Бања Лука (ЗИБЛ) није добио подршку одборника, чиме је додатно пролонгирано доношење трајног рјешења.
Тада је градоначелник Бањалуке донио привремену одлуку о наплати паркинга од 1. јануара, како би се наставила наплата.
"Цијене паркирања ће се примјењивати од 1. 1.2026. године, до доношења нове Одлуке од стране Градске скупштине, а најкасније у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, осим ако посебном Одлуком није другачије одлучено", наводи се у тој одлуци.
Када ће се ријешити проблем са наплатом паркинга није познато, јер се ова тема није нашла на данашњој ванредној сједници Скупштине града.
Подсјећамо, Уставни суд Републике Српске је у септембру 2024. године утврдио да је одлука о наплати паркинга у Бањалуци неуставна, наводи Мондо.
