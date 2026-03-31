Logo
Large banner

Скупштина града Бањалука о поскупљењу смећа

Аутор:

АТВ
31.03.2026 10:48

Коментари:

0
Скупштина Града Бањалука
Фото: СРНА

Скупштина града Бањалука на данашњој ванредној сједници разматра предложено поскупљење одвоза смећа.

Бањалучка "Чистоћа" поднијела је захтјев за повећање цијене прикупљања и одвоза комуналног отпада за све категорије потрошача од 40,56 одсто, док градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић сматра да је оправдано повећање од 29,5 одсто, о чему би данас требали да се изјасне одборници.

Разлог за повећање цијена услуга "Чистоће", наводи се у захтјеву овог предузећа, јесте значајна промјена укупне цијене коштања прикупљања и одвоза комуналног отпада, што угрожава пословање предузећа и доводи у питање позитивне резултате.

"Сагледавајући резултате пословања од посљедње корекције цијена која је извршена 2023. године, утврђено је да је постојеће цијене услуга прикупљања и одвоза комуналног отпада за све категорије потрошача оправдано повећати за 29,5 одсто", наводи се у образложењу Станивуковићевог приједлога упућеног Скупштини града.

У току је скупштинска пауза током које засједају ресорне комисије како би се одборници изјаснили да ли ће се предложене тачке наћи на дневном реду ванредног засједања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

поскупљење

smeće

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner