Ванредно у Бањалуци, Станивуковић обилази Републику Српску

Због обилних падавина протеклих дана ванредно је у Бањалуци у више мјесних заједница. Одлучио је то штаб за ванредне ситуације.
У приградским насељима око Бањалуке има и до 50 центиметара снијега. Мјештани кажу да је реакција Градске управе стигла касно.
Приоритети првог реда су испоштовани али другог и трећег нису признају из градске управе.
"Постојећа механизација која је ангажована у зимској служби не може да одговори задацима, из тог разлога смо ми као цивилна заштита заједно са зимском службом и одјељења за саобраћај прогласили ванредну ситуацију на висинским зонама платоа Мањаче, кањона Врбаса, Бронзаног Мајдана", каже Драган Бабић, шеф Одсјека за послове цивилне заштите.
Због цијеле ситуације стижу оптужбе на рачун бањалучког градоначелника. Љубо Нинковић сматра да грађани нису градоначелник бирали како би обилазио Републику Српску већ да рјешава проблеме у Бањалуци.
"Врхунац безобразлука и тотално одсуство одговорности јер у ситуацији када данима уназад пада киша снијег и пријете поплаве у ситуацији када нам не раде основне школе, градоначелник је покупио своје сараднике и отишао у сарајевско романијску регију и обилази друге општине и градове", каже предсједник скупштине града Бањалука.
Мјештани више насеља викенд су провели без струје и воде, а поједина домаћинства била су одсјечена од града. Због непроходности и велике количине снијега, у Мјесној заједници Доња Кола данас није било ни наставе за основце. Ситуација у Бањалуци и у околним мјестима не обећава, упозорава Драган Кос из Републичке цивилне заштите.
"Цивилна заштита је на захтјев Владе у приправности, један тим за спасавање је у околини Добоја. Цивилна заштита је навикла на овакве услове и спремамо се у редовним условима да би били способни у ванредним", каже Драган Кос, помоћник директора Републичке управе цивилне заштите.
Оно што забрињава су и падавине најављене за наредне дане, али како истичу надлежни не би требало да угрозе становништво.
"И док киша наставља да пада водостај ријеке Врбас и даље расте, надлежне службе су у приправности, али упозоравају грађане на опрез.
